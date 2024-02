Telkomsel Raih Penghargaan Global TD-LTE Initiative (GTI) Awards 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Telkomsel, sebagai pemimpin layanan telekomunikasi digital di Indonesia, kembali meraih penghargaan internasional di ajang Global TD-LTE Initiative (GTI) Awards 2024 yang diselenggarakan di Barcelona, Spanyol pada 27 Februari 2024. Penghargaan ini diberikan dalam kategori Innovative 5G Service and Application atas solusi inovatif yang memanfaatkan jaringan broadband 5G dalam menghadirkan use case 5G Telesurgery Robotic pertama di Indonesia. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang menegaskan posisi Telkomsel sebagai pelopor inovasi dalam industri telekomunikasi di regional.

Prestasi gemilang ini bukanlah yang pertama bagi Telkomsel. Sebelumnya, perusahaan ini juga telah meraih penghargaan di kategori yang sama pada tahun sebelumnya, menegaskan komitmennya yang konsisten terhadap inovasi dan keunggulan layanan. Ini sejalan dengan visi Telkomsel untuk menjadi digital telco service provider terbaik di regional dengan terus menghadirkan solusi inovatif bagi pelanggan dan industri melalui teknologi terkini.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, menyambut baik penghargaan tersebut dengan penuh apresiasi. Dia menekankan bahwa inisiatif dan inovasi Telkomsel dalam menguji coba dan memperkenalkan use case 5G Robotic Telesurgery bersama rumah sakit ternama di Indonesia telah menghasilkan penghargaan yang mempertegas semangat Telkomsel untuk terus menciptakan terobosan melalui jaringan broadband 5G. Langkah ini sejalan dengan Semangat Indonesia untuk menciptakan layanan dan solusi yang melebihi harapan pelanggan.

Wong Soon Nam, Direktur Planning and Transformation Telkomsel, menambahkan bahwa inovasi teknologi, seperti yang ditunjukkan melalui use case 5G Robotic Telesurgery, tidak hanya mengubah cara Telkomsel memberikan layanan, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan transformasi digital yang berkelanjutan, Telkomsel berupaya memajukan industri kesehatan di Indonesia melalui solusi-solusi inovatif.

Use case 5G Robotic Telesurgery hadir sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Dengan teknologi bedah robotik jarak jauh, praktik medis dapat dilakukan oleh ahli bedah secara real-time pada pasien yang berada di lokasi yang jauh. Kolaborasi Telkomsel dengan pemerintah dan rumah sakit ternama dalam uji coba ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan efisien.

Selama proses uji coba, Telkomsel bertanggung jawab atas keandalan infrastruktur jaringan 5G dan jaringan optik khusus untuk mendukung keberhasilan 5G Robotic Telesurgery. Dengan memanfaatkan bandwidth besar dan latensi rendah, proses bedah robotik dapat dilakukan dengan tingkat presisi yang tinggi dan risiko komplikasi dapat diminimalkan.

Kehadiran konektivitas broadband 5G Telkomsel tidak hanya mendukung inovasi di industri kesehatan, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan use case teknologi digital lainnya. Dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur jaringan di rumah sakit, Telkomsel dapat menghadirkan beragam solusi dan layanan yang terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman layanan kesehatan digital secara menyeluruh.

"Penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas prestasi Telkomsel, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan layanan terbaik bagi pelanggan," ujar Indra. Telkomsel berkomitmen untuk terus menjadi pelopor dalam industri telekomunikasi, membuka pintu bagi lebih banyak inovasi dalam teknologi 5G yang tidak hanya menguntungkan industri kesehatan, tetapi juga industri lainnya. Dengan semangat ini, Telkomsel berharap dapat berkontribusi pada kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.(*)