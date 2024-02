BINUS University Hadir dengan Antusiasme di IIETE 2024

Iklan

INFO NASIONAL - BINUS University kembali mengukuhkan kehadirannya dalam industri pendidikan tinggi Indonesia dengan berpartisipasi dalam Indonesia International Education and Training Expo & Conference 2024 (IIETE). Acara bergengsi ini diselenggarakan di Jakarta Convention Centre pada tanggal 22 - 25 Februari 2024. Dengan tema pameran yang menginspirasi, "Never Stop Learning," BINUS University menegaskan komitmennya untuk memberikan pengalaman pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini sambil menjadikan proses belajar menyenangkan bagi para pengunjung.

Booth BINUS University, yang berlokasi strategis di Hall B A106, menjadi magnet bagi para siswa SMA/SMK/Sederajat beserta orang tua yang bersemangat mencari informasi terkait jurusan, program-program, dan peluang beasiswa yang ditawarkan kepada calon BINUSIAN. Haris Suhendra, General Manager Corporate Marketing Communications BINUS Group, menyatakan, "Kehadiran kami di sini bertujuan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung, baik siswa maupun orang tua. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi tentang pendidikan tinggi yang relevan dengan tuntutan industri dan masyarakat saat ini, sehingga membantu mereka dalam memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta merencanakan karier mereka dengan lebih baik."

BINUS University menonjolkan sistem pendidikan yang mengembangkan kemampuan siap-terap mahasiswa. Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM., Vice President of BINUS Higher Education, menjelaskan, "BINUS memiliki pendekatan pembelajaran yang holistik. Mahasiswa kami dapat memulai karier mereka lebih awal setelah menyelesaikan kuliah selama 2,5 tahun, baik sebagai profesional di industri, pengusaha, atau melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri."

Dr. Nelly, S.Kom., MM, Rektor BINUS University, menambahkan, "Kemampuan siap-terap mahasiswa kami didukung oleh enrichment program yang menawarkan tujuh track yang beragam, seperti internship, entrepreneurship, research, community development, study abroad, further study, dan specific independent study."

Dalam acara Talkshow “Ngobrol Bareng Rektor”, para pengunjung IIETE 2024 memiliki kesempatan langka untuk berdiskusi langsung dengan Dr. Nelly dan Bapak Junedy Liu - Business Strategy Director PT. SeaBank Indonesia. Topik yang dibahas mencakup kebutuhan SDM di era digitalisasi dan peran penting perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM tersebut.

Booth BINUS University menawarkan konsep "faculty experience" yang menarik, di mana pengunjung tidak hanya dapat memperoleh informasi tentang jurusan yang diminati, tetapi juga dapat langsung merasakan pengalaman praktis melalui kegiatan demonstrasi jurusan dan pameran karya mahasiswa. Para alumni juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, seperti Kevin Varian, visual artist yang merancang visual booth, dan Shane Tiara, alumni DKV yang mendemonstrasikan pembuatan mural dan instalasi seni secara langsung.

Dengan visi A World-class University, Fostering and Empowering the society in building and serving the nation, BINUS University terus berupaya memberikan kontribusi dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas dan mampu memberdayakan masyarakat dalam membangun dan melayani bangsa. Partisipasi aktif BINUS University dalam IIETE 2024 bukan hanya sekadar menjadi showcase, melainkan juga menjadi momentum penting untuk menarik minat calon mahasiswa agar bergabung dalam komunitas yang progresif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.(*)