Benjie Yap, Bawa Semangat dan Transformasi Baru untuk Pasar Konsumen Indonesia

INFO NASIONAL – Energi segar datang dari Benjie Yap, President Director sekaligus General Manager Home Care Business Unit Unilever Indonesia. Disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Benjie memulai kepemimpinannya pada Januari 2024 di perusahaan terkemuka di Indonesia di bidang consumer goods itu.

Bergabungnya Benjie membuat perjalanan ke-27 tahun bersama Unilever di Indonesia dimulai. Tak hanya sekadar seorang pemimpin, Benjie Yap diketahui juga figur yang peduli terhadap kebahagiaan karyawan. Dia menciptakan suasana kantor terbuka tanpa batasan, sekaligus memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk merasa dekat dengannya dan dianggap sebagai keluarga sejalan dengan kearifan lokal di Indonesia.

Alumni De La Salle University ini sudah bertemu dengan para pemangku kepentingan utama Unilever baik mitra bisnis, konsumen, melakukan kunjungan ke pasar dan toko, termasuk telah hadir dalam acara Gerakan Masjid Bersih di Masjid Raya Sumbar, Bersama Dewan Masjid Indonesia pada 26 Januari lalu di Padang Sumatera Barat.

Benjie, memiliki purpose atau tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen yang dilayani oleh Unilever. Prinsip kepemimpinannya tertanam kuat pada "Winning with Purpose" ketika dia memimpin transformasi produk-produk tercinta menjadi merek-merek dengan tujuan sosial yang lebih dalam.

Talenta lokal dari Filipina itu berhasil bertumbuh dari seorang management trainee hingga menjadi Country CEO di Unilever. Selama lebih dari 20 tahun, rekam jejak beliau menunjukan posisi yang beragam dan pengalaman yang luas, termasuk Supply Chain, Marketing, Sales, dan Research and Development.

Pada tahun 2001 Benjie menduduki posisi Marketing Director Home Care di Unilever Filipina, kemudian bergabung dengan National Board of Directors sebagai Foods Managing Director, VP for Home Care and Foods, dan VP for Customer Development.

Benjie tidak hanya berkontribusi di tingkat nasional, tetapi juga mengambil peran internasional sebagai Product Development Manager di Port Sunlight, UK pada tahun 1999, dan sebagai VP for Home Care di Unilever Thailand pada tahun 2009.

Sebelum menjabat di Indonesia, Benjie Yap juga memegang posisi sebagai CEO di Unilever Philippines dari Januari 2017 hingga Desember 2023. Pengalaman internasionalnya memberikan fondasi yang kuat untuk memimpin Unilever Indonesia ke arah transformasi positif.

Dengan kepemimpinan yang penuh semangat dan komitmen untuk menciptakan dampak sosial yang berarti, Benjie Yap diharapkan akan membawa Unilever Indonesia ke tingkat baru kesuksesan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia. (*)