BNI Raih Dua Penghargaan Bergengsi 2023

INFO NASIONAL - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen dalam penguatan layanan cash management penguatan fungsi transaction banking. BNI pun berhasil memperoleh penghargaan dari Euromoney Cash Management Survey 2023 dan Alpha Southeast Asia Awards 2023.

Perseroan diketahui memenangkan dua penghargaan yang diperoleh dari sektor industri Government and Public Services dengan kategori Market Leader dan Best Service dan juga dari sektor industri Real Estate and Construction dengan kategori Market Leader dari Euromoney Cash Management Survey 2023.

Sementara itu, untuk penghargaan Alpha Southeast Asia Awards 2023, BNI memenangkan penghargaan Best Banking API Solution in Indonesia dalam kategori Transaction Banking.

Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Corina Leyla Karnalies menyampaikan perseroan mengapresiasi Euromoney Cash Management dan Alpha Southeast Asia atas penghargaan yang diberikan.

"Tentunya kami terus berkomitmen dalam peningkatan layanan kepada nasabah untuk selalu dapat memberikan nilai tambah yang lebih daik dalam kebutuhan cash management penguatan fungsi transaction banking,” ungkapnya.

Corina menjelaskan BNI terus mendorong kinerja solusi digital yang inovatif BNIDirect untuk memberikan layanan cash management terbaik bagi nasabah institusi. Adapun hingga November 2023, transaksi Cash Management tumbuh sebesar 20% YoY mencapai Rp4.991 triliun berkat BNIDirect.

Perseroan memiliki solusi digital yang membuat nasabah semakin nyaman bertransaksi dan menempatkan dananya di perseroan.

"Kami bersyukur layanan dan program yang kami miliki berdampak positif pada penguatan indikator kepuasan nasabah, serta terus memberi semangat kami untuk meningkatkan kualitas layanan khususnya secara digital," katanya.

Corina menambahkan, perseroan juga didukung oleh BNI Digital Service API atau portal layanan digital BNI yang menjadi lambang inovasi dan mencerminkan tekad perseroan untuk memberikan solusi terdepan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang dari nasabah.

Portal API BNI juga telah dibekali dengan fitur-fitur unggulan yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat daya tarik portal bagi para pengembang.

"Hal ini otomatis membuat perjalanan digital BNI tidak hanya mengikuti perkembangan masa depan, tetapi juga menjadi yang terdepan dalam segi inovasi," pungkasnya.