Antam Raih Penghargaan Human Capital & Performance Awards 2023

INFO NASIONAL - PT Aneka Tambang Tbk, anggota PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID)-BUMN Holding Industri Pertambangan, meraih penghargaan pada ajang Human Capital & Performance Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah BusinessNews Indonesia di Jakarta, pada 29 November 2023. Antam meraih penghargaan pada kategori The Best Reward and Recognition Strategy 2023 (Mining Industries) dan The Best Employee Engagement Strategy 2023 (Mining Industries).

Direktur Sumber Daya Manusia Antam, Achmad Ardianto, mengatakan, Antam menyadari bahwa karyawan merupakan fondasi dasar dalam keberlanjutan bisnis, sehingga Antam senantiasa berupaya memberikan lingkungan kerja yang aman dan minim dari berbagai risiko kecelakaan kerja. "Sekaligus mendorong pertumbuhan dan pengembangan seluruh Insan Antam sehingga mampu memberikan kinerja terbaik bagi Perusahaan," kata dia.

Menurut Achmad, perusahaan juga terus bertansformasi dengan beradaptasi pada pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia, sehingga seluruh insan Antam bisa lebih agile dalam menjalankan tugasnya. "Penghargaan Human Capital & Performance Award 2023 ini merupakan salah satu wujud apresiasi atas komitmen dan upaya Antam dalam mengelola sumber daya manusia di Perusahaan," ujarnya.

Sebagai bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, Antam juga menanamkan core value BUMN Akhlak sebagai pedoman tata nilai dan norma perilaku, sehingga menjadi identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Human Capital & Performance Award 2023 mengusung tema “Strategic Integration of Digital Technology & Al in HR Operations: Enhancing Human Capital Management Through Data-Driven Insights”.

Penilaian pada penghargaan ini dilakukan secara independen oleh tim penilai dan dewan juri kepada 400 perusahaan di Indonesia. Pada ajang Human Capital & Performance Award 2023 ini, Antam juga meraih penghargaan pada kategori The Best Human Capital Director of The Year (Mining Industries). (*)