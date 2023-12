Presiden Jokowi akan Sampaikan Pidato Nasional di KTT Iklim COP28 Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyampaikan pidato nasional di konferensi tingkat tinggi atau KTT Iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Jumat, 1 Desember 2023, waktu setempat. Jokowi akan memberikan pernyataan di sesi World Climate Action Summit (WCAS) COP28 - Konferensi Perubahan Iklim PBB itu.

Dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis, 30 November 2023, Jokowi mengatakan dirinya akan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim di KTT Iklim COP28. Menurut Jokowi, transisi yang inklusif penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

"Saya akan menyapaikan pentingnya kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang," katanya sebelum keberangkatan di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Menurut Jokowi, harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia.

Konferensi di Uni Emirat Arab, negara produsen minyak terbesar, merupakan peluang penting bagi pemerintah-pemerintah Dunua untuk mempercepat tindakan terhadap perubahan iklim. Namun, mereka masih berbeda pendapat mengenai penggunaan bahan bakar fosil, yang pembakarannya merupakan penyebab utama perubahan iklim.

Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak termasuk di antara para pemimpin yang diperkirakan akan menghadiri acara yang dimulai pada Kamis. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dipastikan akan absen digantikan Wakil Presiden Kamala Harris.

Pada Jumat, selain pidato di WCAS, keterangan tertulis Biro Pers dan Media Istana mengatakan Jokowi direncanakan mengikuti Leaders’ Event: Transforming Food Systems in the Face of Climate Change.

Di sela-sela kegiatan WCAS COP28 di Dubai, presiden juga akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre di Bilateral Room, DEC.

Sementara pada malam harinya, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri Zayed Sustainability Prize di Al Wasl Plaza. Setelahnya, Jokowi akan menghadiri jamuan makan malam yang digelar oleh Presiden PEA Mohammed bin Zayed dan Presiden Brazil Lula da Silva di Surreal Falls, Expo City Dubai.

DANIEL A. FAJRI

