Minahasa Wakefest 2023 Resmi Dibuka, Atlet Mancanegara Ikut Memeriahkan

Iklan

INFO NASIONAL - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey membuka kegiatan Minahasa Wakefest 2023, kejuaraan series ASIA 2023 dari International WakeSurf and Wakeboard Federation (IWWF) dengan tagline “Lake Tondano, Home For Everyone” di Tondano Kabupaten Minahasa, Jumat, 24 November 2023.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan tetengkoren yang dilakukan oleh Gubernur Olly Dondokambey, didampingi Wakil Gubernur steven O.E Kandouw, Ketua Panitia Pelaksana Rio Dondokambey, Sekdaprov. Sulut Steve Kepel, Pj. Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Presiden IWWF Asia Thomas Liem, dan Pengurus PSAWI (Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia).

Baca Juga: Tekan Angka Generasi Muda Terjerat TPPO Online Scamming

Gubernur Olly Dondokambey berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan membawa dampak yang positif bagi daerah Sulawesi Utara di segala bidang.

Dalam kesempatan, Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw selaku Ketua KONI Sulut mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan berharap semoga selain menikmati jalannya tunamen, para peserta juga dapat menikmati keindahan pemandangan danau Tondano, kecantikan dan keramahan para penduduk serta menikmati kuliner khas setempat, sehingga menjadi daya tarik untuk kembali berkunjung ke Sulawesi Utara.

Wagub juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey yang telah mendukung jalannya kegiatan, sehingga membuka peluang bagi penyelenggaraan iven internasional lainnya di Sulawesi Utara.

Kompetisi olahraga air yang akan digelar pada 24-26 November 2023 ini memperlombakan dua cabang olahraga, yaitu wakeboard dan wakesurf.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terdapat beberapa kategori yang akan dipertandingkan. Pada cabor wakeboard, ada kategori Junior Boys and Girls Under 14, Novice Men and Women, Intermediate Men and Women, Advance Men and Women, Masters Men and Women, dan Open Men and Women.

Pada cabor wakesurf, terdapat kategori Junior Boys and Girls Under 14, Novice Men and Women, Intermediate Men and Women, serta Open Men and Women.

Tercatat 84 atlet mancanegara telah mendaftar, berasal dari tujuh negara, yaitu China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Singapura, Taiwan, dan Thailand.

Tak hanya perlombaan, Pemprov. Sulawesi Utara dan Pemkab. Minahasa juga telah menyiapkan side event sebagai wadah untuk mempromosikan masyarakat dan budaya Minahasa. Side event itu berupa atraksi budaya, wisata kuliner, souvenirs dan entertainment.

Turut hadir dalam kegiatan, para pejabat Eselon II Sulut, pejabat pemkab Minahasa, Pengurus IWWF Asia dan PSAWI, serta perwakilan BNI.(*)