Kepala BIN Budi Gunawan Bantah Pakta Integritas Sorong Menangkan Ganjar

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyangkal soal pakta integritas yang beredar usai Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu dari lima poin pakta integritas itu menyatakan siap mendukung kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden di Kabupaten Sorong.

"Enggak ada. Enggak ada. Masak intel ngeluarin gitu,” kata Budi Gunawan usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023.

Pakta integritas itu dibuat di Sorong pada Agustus 2023, dan ditandatangani oleh Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silalaban dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Pj Bupati Sorong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Ahad Malam, 12 November 2023.

Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN. Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Empat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen plus satu untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta integritas ini.

Terkait dengan ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mengatakan sedang meminta Bawaslu Kabupaten Sorong mengecek Pakta Integritas tersebut. "Kita lagi cek apakah benar atau tidak temuan tersebut. Kami lagi koordinasi dengan temen-temen Bawaslu Sorong. Kita lagi nunggu laporannya teman-teman Bawaslu Kota Sorong," kata Bagja di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 20, November 2023 Jakarta.

Ia menegaskan, pj kepala daerah terikat dengan UU ASN. Sehingga, mereka seharusnya netral di Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah pihaknya menggunakan cara kotor untuk meraup suara pada Pilpres 2024, termasuk dengan pakta integritas. "Oh kami tidak (menggunakan cara kotor), tadi dari Pak Arsjad (Ketua TPN Ganjar-Mahfud) juga menegaskan bahwa no black campaign," kata Hasto di sela-sela rapat Konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 November 2023.

Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silalaban telah dirotasi menjadi Staf Khusus KSAD. Rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dalam surat itu, terdapat 60 perwira tinggi (pati) yang mengalami mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

