Danny Pomanto Tinjau Kesiapan Lokasi HUT Kota Makassar ke-416 Tahun

INFO NASIONAL - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meninjau kesiapan lokasi perayaan HUT Kota Makassar ke-416 tahun yang akan digelar pada 2 November, mendatang.

Rencananya, lokasi acara puncak berada di sepanjang jalan masuk Centre Point of Indonesia (CPI) sebelah kanan arah menuju kawasan Masjid 99 kubah.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto tiba di lokasi sekira pukul 17.00 wita dan langsung melakukan pengecekan. Ia terlihat beberapa kali mengarahkan panitia dan berbincang mengenai posisi pertunjukan karnaval budaya.

Dirinya juga sudah menginstruksikan pemasangan spekatator penonton yang tampak sudah mulai dikerjakan di sekitar area pertunjukan.

Wali kota berlatar pendidikan arsitektur ini ingin agar penampilan karnaval budaya itu beratraksi di tengah jalan lalu di samping kiri-kanannya di penuhi tamu undangan dan masyarakat yang menyaksikan.

Pemkot Makassar merancang semua agenda yang hanya dilaksanakan pada 2 November, malam. Aksi itu akan menyerupai pertunjukan seni Festival Awa Odori di Jepang.

Nantinya dalam menyemarakkan Karnaval Budaya ada ribuan remaja atau pemuda-pemudi yang akan tampil. Masing-masing kelurahan akan menghadirkan 50 pemuda yang cakap budaya. Mereka lalu dikenakan pakaian adat dan dilatih oleh seniman atau guru seni.

"Jadi nanti masing-masing penari akan buat satu gerakan atau tarian yang berulang sepanjang rute karnaval," kata Danny Pomanto, Minggu, 29 Oktober 2023 lalu.

Tidak hanya para remaja, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) wanita yang dijuluki Srikandi juga akan ikut menyemarakkan karnaval. Mereka akan menggunakan pakaian adat dari Tana Toraja. Sejumlah komunitas juga ambil bagian, termasuk penyandang disabilitas.

Selain itu, sebelum seluruh rangkaian acara tersebut, wali kota dua periode ini akan mengadakan jamuan makan malam bagi seluruh tamu VVIP di kawasan tugu MNEK. Sekira 700 tamu VVIP akan menikmati dinner berlatar belakang perahu Pinisi dan Rumah Adat Tongkonan dari Tana Toraja.

Dari pantauannya tadi, dua Kapal Pinisi dan Rumah Adat Tongkonan itu sisa menunggu finishing saja.

Danny menambahkan, keterlibatan remaja atau pun milenial dalam HUT Kota ini bersesuaian dengan tema yakni The Next Gen for All; generasi pelanjut serba bisa dan generasi baru yang memiliki kemampuan adaptasi serta bermanfaat untuk banyak orang.(*)