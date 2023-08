5 Fakta Briptu Tiara Nissa, Polwan Polda Jatim Lulusan Terbaik Akpol Turki

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Brigadir Polisi Satu atau Briptu Tiara Nissa Zulbida menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Nasional Turki. Polisi perempuan (Polwan) asal Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) ini berhasil meraih peringkat 5 besar. Ia mengungguli peserta didik internasional yang berasal dari 16 negara lainnya.

Atas keberhasilannya tersebut,Tiara mendapatkan kesempatan berpidato di depan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sementara Presiden Erdogan langsung menitip salam untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepadanya.

Atas kesuksesannya tersebut, Tiara mendapatkan penghargaan dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia mendapatkan pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 2024.

Pendidikan selama 2 tahun

Diketahui, Tiara mengikuti pendidikan Capacity Building ‘The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree' di Turkish National Police Academy (TNPA) atau Akademi Kepolisian Nasional Turki selama dua tahun.

Tak hanya menyelesaikan pendidikan, Tiara yang menjadi bagian dari 87 peserta didik internasional dari 16 negara lainnya itu meraih peringkat 5 besar. Tiara diwisuda pada Rabu, 26 Juli 2023.

"Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy Graduation Ceremony yang ditutup resmi oleh Presiden Erdogan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Nurul Azizah, seperti dikutip dari Tempo.

