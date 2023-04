Polisi Terapkan Sistem One Way pada Jalur Wisata Anyer - Carita

TEMPO.CO, Banten - Polda Banten melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem buka tutup atau one way pada jalur wisata Anyer - Carita. Karoops Polda Banten Kombes Dedi Suhartono mengatakan pihaknya mengupayakan kelancaran arus lalu lintas menuju Anyer - Carita dengan menerapkan one way.

Sistem ini diterapkan secara tentatif dengan memperhitungkan kepadatan kendaraan yang menuju Anyer. Dengan upaya ini, kata dia, untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang akan berwisata ke pantai di pesisir Banten bagian barat.

Baca Juga: 40 Ribu Penumpang Arus Balik Lebaran Mulai Padati Stasiun Pasar Senen dan Gambir

"Kami mengimbau masyarakat yang berwisata sebelum pukul 17.00 WIB agar sudah persiapan balik karena kami akan melaksanakan kembali kegiatan one way dari arah pantai menuju Kota Cilegon," kata Dedi dalam keterangannya Senin 24 April 2023.

X

Dedi juga memberikan penekanan untuk Polres Cilegon dan Polres Pandeglang untuk terus melakukan koordinasi terkait pelaksanaan one way system. Ia menyebut jika situasi arus lalu lintas terjadi kepadatan dan keadaan tempat wisata pada kondisi kapasitas daya tampung sudah lebih dari 50 persen, dapat dilakukan rekayasa lalu lintas.

Rekayasa itu dilakukan dengan filterisasi terhadap kendaraan yang akan masuk ke daerah wisata maupun dilakukannya sistem lalu lintas satu arah one way traffic yang menuju ke wisata Anyer – Carita, maupun sebaliknya. Begitu juga bagi wisatawan yang bertujuan Anyer -Carita bisa mengakses jalur alternatif menuju kawasan wisata Anyer melalui Padarincang.

"Untuk wisatawan yang menuju pantai Anyer bisa melalui jalur alternatif, terdapat beberapa jalur alternatif yang bisa mempersingkat waktu, jalur tersebut adalah jalur Padarincang yang kondisi mulus dan memiliki rambu-rambu jalan yang lengkap," kata Dedi.

Pilihan Editor: Polda Jatim Siapkan 127 Bus Gratis Selama Arus Balik 2023, Pemudik Bisa Daftar Hari Ini