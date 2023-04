Korlantas Akan Mulai Rekayasa One Way Arus Balik Hari ini Pukul 14.00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way arus balik lebaran di Tol Cikampek hari ini, Senin, 24 April 2023, mulai pukul 14.00 WIB.

Kabag Ops Korlantas Polri Komisaris Eddy Djunaedi mengatakan pembersihan jalur one way akan dilakukan dari KM 414 sampai KM 70 Tol Cikampek.

“Pada 24 April 2023 akan dilakukan pembersihan jalur one way dari KM 414-KM 70 Cikampek dimulai pukul 12.00-14.00 WIB. Sistem one way dilaksanakan 14.00 WIB sampai selesai atau situasional,” kata Eddy dalam keterangan resminya, Senin, 24 April 2023.

X

Eddy mengingatkan penerapan sistem one way bisa bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian.

Adapun untuk ganjil-genap akan tetap dilaksanakan. Eddy mengimbau pemudik yang akan balik mengikuti one way agar menyesuaikan tanggal dan pelat nomor kendaraan.

Baca Juga: Jokowi Imbau Masyarakat Tunda Pulang Hindari Puncak Arus Balik

Sebelumnya, Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi menyampaikan jajarannya bersama stakeholder terkait telah menyiapkan beberapa langkah cara bertindak dalam memberikan pengamanan arus balik libur lebaran 2023.

"Kami akan melanjutkan rekayasa one way mulai besok dari Kalikangkung KM 414 sampai gate tol Cikampek Utama dan akan dilanjutkan contraflow dari KM 70 sampai KM 47 menggunakan 3 lajur," kata Kakorlantas pada Ahad, 23 April 2023.

Namun bila kondisi bangkitan kendaraan pemudik dari arah Timur menuju Barat meningkat, rekayasa lalu lintas contraflow akan dilanjutkan sampai KM 36.

"Kemudian dilanjutkan sampai KM 21, dengan catatan KM 70 sampai KM 66 dua lajur, kemudian sampai KM 48 tiga lajur, contraflow KM 48 - KM 36 dua lajur dan apabila saat padat, dilanjutkan KM 36 sampai KM 21 tol Cikampek," tutur Firman.

Selain itu juga ada jalan tol yang akan difungsionalkan pada saat arus balik mudik, pertama untuk masyarakat yang akan ke Bandung, Sumedang dan sekitarnya akan dikawal melewati Cisumdawu, dan ini sudah disiapkan hanya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

"Kemudian ada pengalihan di tol Cipularang melalui Japek 2 Sadang, untuk menghindari pertemuan dari Cipularang dan Cipali yang akan masuk tol Cikampek," kata Firman.

Firman menambahkan bakal ada tambahan, yakni pemberlakuan ganjil-genap.

"Kami akan sosialisasikan penerapan ini dan mengimbau kepada masyarakat agar melakukan perjalanan pada puncak arus mudik padal 24-25 April untuk jalan sesuai dengan plat kendaraannya," kata dia.

Selain itu, Firman juga sudah menyiapkan bila volume kendaraan meningkat hingga masuk Jakarta, perpanjangan rekayasa lalu lintas contraflow dimungkinkan sampai tol dalam Kota.

"Kami berikan satu lajur sampai akses keluar tol di Dalam Kota," kata Kakorlantas Polri.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Puncak Arus Mudik 2023 Tertinggi Sepanjang Sejarah