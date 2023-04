Kemendag Bantu Masyarakat Dapatkan Bapok dengan Harga Terjangkau

INFO NASIONAL -Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau pelaksanan Bazar Ramadan yang ditujukan untuk masyarakat sekitar agar bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok (bapok) sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah selama puasa dan menjelang Lebaran.

Bazar Ramadan digelar di Kids Republic School, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu, 1 April 2023. Bahan pokok yang dijual di Bazar Ramadan ini terdiri dari gula, tepung, minyak goreng, beras, daging sapi, daging ayam, telur, hingga margarin.

"Bazarnya ada gula, tepung buat bikin kue, buat masak-masak minyak goreng, itu juga ada beras, daging, telur, tepung, ayam, ada margarin, lengkap. Pokoknya bisa Lebaran di sini. Adapun harga bapok yang dijual di Bazar Ramadan ini sesuai Harga EceranTertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah antara lain minyak goreng Rp14.000 per liter dan gula Rp12.000 per kg," kata menteri yang kerapa disapa Zulhas itu.

Selain itu, sejumlah bapok yang dijual di bazar Ramadan kali ini yaitu daging rendang Rp108.000 per kg (dari harga normal Rp130.000); daging semur Rp93.000 per kg (dari Rp120.000); gula Rp12.000 per kg (dari Rp13.500); MINYAKITA Rp14.000 per liter; beras Bulog Rp9.000 per kg; serta paket berisi tepung kentang, tepung beras, margarin, dan santan Rp20.000/paket (dari Rp35.000).

Zulhas juga mengungkapkan, Bazar Ramadan akan digelar selama bulan puasa di berbagai tempat lainnya. "Setiap hari nanti kita mau dua kegiatan bazar, mulai hari ini, besok, terus sampai Lebaran. Tempatnya nanti pindah-pindah, bukan hanya di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat mendapat akses yang ditetapkan Pemerintah," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan adanya kenaikan sejumlah harga bapok di pasar rakyat, namun masih terkendali. Selain itu, stok bapok juga terpantau cukup.

"Saya lihat harga di pasar memang sudah mulai naik. Tetapi stok cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi karena permintaan naik, harga juga naik. Tapi masih terkendali," ucapnya.

Zulhas juga meminta dengan tegas kepada para pengusaha dan pedagang untuk tidak memainkan harga. Kenaikan harga juga akan dipantau oleh Satgas Pangan.

"Untuk itu, kita minta pengusaha dan pedagang, jangan main-main. Harga boleh naik, tapi jangan berlebihan. Harus sesuai dengan harga yg ditetapkan pemerintah. Kalau naik ada toleranisnya," tutur dia.

Jika terjadi penimbungan, dia menekankan, Satgas Pangan akan bertindak tegas. "Jika ada penimbunan, Satgas akan turun tangan. Jangan main-main. Ini bulan puasa untuk kepentingan masyarakat banyak, mari kita jaga bersama-sama, ambil untung tapi wajar," kata Zulhas.(*)