Bamsoet Serahkan Hadiah Kepada Juara Black Stone Live Modz 2022

INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), menyerahkan uang tunai total Rp 1 miliar kepada para juara Black Stone Live Modz 2022, Perang Bintang, yang sukses diselenggarakan dalam event OLX Autos Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 1-2 Oktober 2022.

Penyerahan hadiah dilakukan di Black Stone Garage (IMI Lounge), rumah besar bagi para komunitas otomotif yang menyediakan One Stop Automotive Service and Entertainment.

Bamsoet mengumumkan bahwa Juara I Black Stone Live Modz 2022 diraih Gading Marten dengan Tim Papa Manja yang memodifikasi supercar Audi R8. Gading mendapatkan Piala Ketua MPR dan hadiah Rp 500 juta.

Juara II diraih Andre Taulany dengan Tm Yellow yang memodifikasi BMW Seri 3 E30, mendapatkan hadiah Rp 100 juta. Sedangkan Juara III diraih Atta Halilintar dengan Tim Ashiap yang memodifikasi kendaraan Avanza 2010 Tipe G bertransmisi manual menjadi Avanza The Only One yang bertransformasi dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik, mendapatkan hadiah Rp 50 juta.

Turut hadir antara lain, Gading Marten, Andre Taulany, Nino Kuya (putera Uya Kuya), Nofian Hendra dan Tomi Airbrush (Head Modificator Tim Ashiap; Atta Halilintar), Fernand Andreas Sanjaya (Head Modificator Tim Rans; Raffi Ahmad), Founder NMAA sekaligus IMX Project Director Andre Mulyadi, dan NMAA National Judge Edy ‘Vertue'. Hadir pula Jajaran BOS Production sebagai pengelola Black Stone Garage, antara lain Direktur Utama Hendra Noor Saleh, dan Direktur Operasional Djoko Iman Santoso.

Selain Juara 1, 2, dan 3, terdapat juga juara pada berbagai kategori yang masing-masing mendapatkan hadiah Rp 50 juta. Kategori The Ultimate Wrap didapatkan Atta Halilintar dengan Tim Ashiap. The Ultimate Paint didapatkan Raffi Ahmad dengan Tim Rans, serta The Ultimate Sound System yang juga didapatkan Raffi Ahmad dengan Tim Rans.

"The Ultimate Undercarriage didapatkan Gading Marten dengan Tim Papa Manja. The Ultimate Interior didapatkan Andre Taulany dengan Tm Yellow. The Excellent of Detail didapatkan Gading Marten dengan Tim Papa Manja. Serta The Indonesian Kalcer didapatkan Uya Kuya dengan Tim Gemes Manja," tutur Bamsoet.

Ia pun menjabarkan, selama dua hari penyelenggaraan pada 1-2 Oktober 2022, di Hall A, JCC, event ini mampu mendatangkan ribuan pengunjung yang datang langsung ke lokasi acara, serta puluhan ribu lainnya yang menyaksikan secara daring. Transaksi yang dicatat mencapai Rp 4,8 miliar.

"NMAA melaporkan total berita terpantau yang mempublikasikan event ini mencapai 1.420 berita. Antara lain terdiri dari 9 media cetak, 2 berita di TV, 854 berita di media online, 458 berita dari media sosial, dan 97 berita dari radio. Terima kasih untuk kawan-kawan media yang telah ikut membantu mempublikasikan event ini, sehingga turut membantu kemajuan industri modifikasi otomotif dan aftermarket di Indonesia," kata Bamsoet. (*)