Jokowi Bilang Pandemi Covid-19 Segera Berakhir, Menkes: Timing dari WHO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat perintah khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kemungkinan pandemi Covid-19 akan segera dinyatakan berakhir. Kemungkinan itu telah disampaikan Jokowi pada pagi ini meskipun kasus Covid-19 sebenarnya belum reda.

"Presiden minta saya untuk berkonsultasi dengan WHO, kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari protokol kesehatan yang bisa dilakukan," kata Menkes saat ditemui usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.

Budi kemudian menegaskan bahwa nanti keputusan menyatakan pandemi berakhir tetap ada di tangan WHO. "Khusus mengenai pandemi karena ini sifatnya dunia, nanti WHO yang akan memberikan timing (waktunya) kapan," ujarnya.

Sebelumnya, sinyal bahwa pemerintah akan segera mengumumkan pandemi Covid-19 berakhir disampaikan Jokowi dalam acara di Gedung SMESCO, Jakarta.

"Pandemi memang mulai mereda, mungkin sebentar lagi akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir," kata dia.

Sebelum Jokowi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah lebih dulu bersuara. Biden menyatakan bahwa pandemi Covid-19 di negaranya telah berakhir. Perkataan Biden mengemuka setelah Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan akhir pandemi Covid-19 sudah di depan mata.

Meskipun jumlah warga Amerika Serikat yang meninggal karena penyakit ini terus meningkat. Biden mengatakan bahwa meskipun negaranya masih memiliki masalah, situasinya terus membaik dengan cepat. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata lebih dari 400 orang Amerika meninggal akibat virus setiap hari.

Tapi setelah Biden menyampaikan pengumuman itu, Jokowi mengambil sikap berbeda. Ia justru tak ingin ikut-ikut menyatakan pandemi telah berakhir, seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat. Jokowi memilih bergantung pada keputusan WHO.

"Pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia, dan yang bisa memberikan statement menyatakan pandemi itu selesai itu adalah WHO," kata Jokowi saat peresmian Tol Cibitung - Cilincing di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 20 September 2022.

"Kalau untuk indonesia saya kira kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai saya kira hati-hati," kata dia.

Budi pun menjelaskan kalau di WHO sudah ada status yang bernama public health emergency of international concern. "Itu nanti biasanya kapan dicabut, dia (WHO) akan resmikan," kata dia.

Tapi saat ditanya kapan pemerintah akan mengumumkan kebijakan lepas masker, Budi enggan memberi penjelasan lebih lanjut. "Itu tergantung Pak Presiden," kata dia.

