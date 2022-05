Kemenkes Ungkap 2 Penyebab Angka Kematian Jamaah Haji Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Wibawa Dasa Nugraha meminta 98 petugas yang bertugas di Arab Saudi untuk berperan menekan angka kematian jamaah haji yang relatif tinggi.

Berdasarkan data evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 15 tahun terakhir, kata Kunta, angka kematian jamaah haji Indonesia relatif tinggi, berkisar dua orang per 1.000 jamaah per tahun atau sekitar 300 hingga 400 orang dari kuota sekitar 220 ribu orang per tahun.