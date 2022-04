Digital Fest 2022, Berkiprah Merancang Masa Depan

INFO NASIONAL -- Ketua Umum BP HIPMI, Maming H. Mardani, berada di tengah metaverse sebagai bagian dari dimensi kedua dan ketiga inovasi digital di acara Digital Fest 2022 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melalui Digital Academy, Rabu dan Kamis, 30-31 Maret 2022.

CEO PT Toko Karya Digital Agung Pratomo itu mengatakan metaverse adalah pemanfaatan digital untuk ekonomi kreatif yang akan berkembang ke depannya.

"Ini akan memudahkan kita seperti game yang menggunakan konsol atau stick. Teknologi ini dapat terwujud dan semua orang dapat menggunakannya, sama seperti penggunaan handphone yang dulu muskil dilakukan. Tak hanya chatting atau pun melalui voice tapi juga mimic dan ekspresi," ujarnya.

Ketua HIPMI Digital Academy, Anthony Leong, mengatakan membangun akademi ini untuk membangun entrepreneur muda dan anggota HIPMI untuk memiliki wawasan teknologi dan inforrmasi. Inovasi teknologi juga akan menjadikan Indonesia tak hanya sebagai konsumen tetapi juga produsen, konseptor atau master mind dalam mengelola dunia digital dan informasi ini.

Acara yang mengusung tema “Digital Industry From Survival To Revival” ini digelar dengan tiga sesi kelas yaitu Digital Economy and Leadership Class, Digital Innovation Class, dan Digital Communication Class.

Kegiatan ini untuk mengembangkan talenta-talenta muda dari berbagai kalangan pengusaha, UMKM, akademisi, dan profesional. Diharapkan ke depannya mereka mampu menjadi pemimpin di di pemerintahan atau di perusahaan dengan kompetensi dan pemahaman disrupsi teknologi dan intelektual yang berkembang pesat serta mampu bertahan dan beradaptasi.

Ketua HIPMI Digital Academy, Anthony Leong, mengatakan untuk mendukung pelaku UMKM atau Start-up yang ada sekarang ini, BPP HIPMI Akan melakukan kegiatan HIPMI Digital Fest untuk pembinaan, peningkatan kompetensi agar para pelaku UMKM dapat naik kelas. Dengan memenuhi beberapa kriteria di antaranya peningkatan kapasitas produksi, memperoleh sertifikat dan izin usaha, peningkatan omzet, dan pemasaran produk hingga ke luar daerah atau negara.

"Untuk mendorong kompetensi dan pemahaman disrupsi teknologi yang sedang berkembang pesat, HIPMI sebagai lokomotif pembangunan ekonomi yang berkeadilan akan mengadakan Digital Fest 2022 pada 30-31 Maret mendatang. Insya Allah acara ini akan mengusung tema 'Digital Industry From Survival To Revival'. Kita dorong industri digital menjadi champion di Indonesia," ujar Anthony

"Kegiatan ini juga mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. HIPMI memiliki peran penting untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil, koperasi dan masyarakat," katanya.

Menurutnya, ekonomi digital saat ini memiliki posisi penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam perluasan literasi digital pun pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki posisi penting.

"Perluasan literasi digital menjadi sangat penting untuk akselerasi pertumbuhan. Dengan adanya platform, akan memudahkan para pelaku UMKM melakukan pendekatan kepada pembeli. Hal tersebut tentu saja diyakini menjadi strategi pemasaran terbaru, sehingga potensi transaksi ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan menjadi yang terbesar se Asia Tenggara," ujarnya.

HIPMI Digital Fest akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir. (*)