Pemerintah Kaji Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Gas 3 Kilogram

Warga mengisi bahan bakar di SPBU Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis malam, 31 Maret 2022. Harga Pertamax naik dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter per 1 April 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut pihaknya sedang mengkaji kemungkinan kenaikan harga LGP ukuran 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Sebelumnya, BBM jenis Pertamax sudah naik lebih dahulu karena kenaikan harga minyak dunia.

"Saat sekarang kami masih mengkaji, nanti setelah kami kaji tentu akan kami umumkan, tapi saat sekarang belum," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring pada Selasa, 5 April 2022.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah lebih dulu menaikkan harga BBM non-subsidi RON 92 atau Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter dari semula Rp 9.000 per liter mulai 1 April 2022. Harga tersebut berlaku untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 persen.

Penyesuaian harga ini diklaim selektif karena kenaikan hanya berlaku untuk BBM non-subsidi yang porsi konsumsinya sebesar 17 persen. Dari total tersebut, sebanyak 14 persen merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3 persen lainnya merupakan konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Kenaikan ini didorong melonjaknya harga minyak mentah pada Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, sehingga membuat harga keekonomian Pertamax melambung. Pemerintah menilai krisis geopolitik saat ini mengakibatkan harga minyak dunia melambung tinggi di atas 100 dolar AS per barel.

Situasi itu lantas mendorong harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per 24 Maret 2022 tercatat 114,55 dolar AS per barel atau melonjak hingga 56 persen dari periode Desember 2021 yang sebesar 73,36 dolar AS per barel.

M JULNIS FIRMANSYAH