Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

INFO NASIONAL - Ketua DPR, Dr. (H.C) Puan Maharani menyambut baik dialog antarparlemen negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia). Kegiatan ini menunjukkan bahwa parlemen tidak hanya menangani urusan domestik, akan tetapi juga mampu berkontribusi menjaga proses demokrasi di tengah situasi dunia yang semakin kompleks.

“Parlemen diharapkan cepat tanggap di masa pandemi. Menghasilkan kerangka legislasi dan governance dalam mengatasi keadaan darurat secara transparan. Memperkuat fungsi pengawasan termasuk check and balance untuk menjamin proses pemulihan yang akuntabel,” tutur Puan saat membuka Forum Parlemen MIKTA Tahun 2022 secara virtual, Senin, 7 Februari 2022.

Guna mewujudkan hal tersebut, Puan menekankan bahwa dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.

Dalam kesempatan itu, ia meminta dukungan kepada negara-negara MIKTA terhadap pelaksanaan IPU Assembly ke-144 dan P20 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022. Sedangkan, pada kuartal keempat tahun 2022, DPR RI memperoleh kehormatan menghelat The 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) yang mengangkat tema “the Role of Parliament in Promoting Stronger Growth and Healthy Society”.

Mengenai kesiapan Indonesia melaksanakan dua pertemuan global tersebut, politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi di tengah pandemi Covid-19, namun ia optimistis Indonesia mampu menghelat acara dengan baik, demi memperkuat kerjasama internasional sekaligus membentuk solidaritas global.

Ia menekankan, Bali sebagai tuan rumah pertemuan global tersebut telah mencapai target 102, 77 persen vaksin dosis pertama dan 91, 45 persen vaksin dosis kedua. Secara nasional, capaian vaksinasi Indonesia adalah 89, 06 persen dosis pertama dan 62,02 persen dosis kedua. Di sisi lain, program booster dosis vaksin Covid-19 ketiga juga tengah digulirkan di Indonesia, bahkan cakupan vaksinasi Indonesia telah melampaui standar WHO.

Dengan kesiapan tersebut, Puan mengundang anggota MIKTA untuk hadir pada IPU Assembly ke-144 dan P20 di Indonesia. Ia pun membuka kesempatan bagi setiap delegasi parlemen MIKTA untuk berkoordinasi, baik formal maupun informal.

“Saya meyakini, melalui kerja sama antara negara anggota MIKTA, kita akan membantu mewujudkan pemulihan global yang lebih kuat dan berkelanjutan. Bersama, kita harus mengambil peran kepemimpinan global untuk berkontribusi memperkuat demokrasi dan membangun dunia yang lebih baik dan inklusif,” kata Puan. (*)