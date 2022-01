Hotel 88 Cendrawasih Segera Dibuka di Jayapura

INFO NASIONAL-Mengawali 2022, Waringin Hospitality Hotel Group kembali melebarkan sayapnya hingga ke Kota Jayapura, Papua. Grup in mengenalkan brand Hotel 88 dengan konsep bintang empat yang paling mewah pertama di Jayapura. Investor Hotel 88 Cendrawasih David Haluk sebagai dan COO Waringin Hospitality Hotel Group FX. Tommy Setiawan mengawali proyel pembangunan di Jl. Tasangkapura Jayapura yang dimulai dari 2021 di bangun.

Hotel 88 Cendrawasih dengan luas tanah sekitar 13.733 m2 memiliki konsep standar hotel bintang empat dengan tema interior modern dipadukan dengan unsur budaya lokal Papua, memiliki delapan lantai, dengan jumlah sekitar 150 kamar dengan tujuh tipe kamar dari Standard room hingga President Suite. Hotel ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti café & restaurant, meeting room, ballroom, kolam renang, karaoke & bar lounge, gym & spa, dan tropical rainforest.

Kota Jayapura ibukota Provinsi Papua berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Penduduk Jayapura memiliki tingkat keragaman tinggi sebagai kota pesisir dengan potensi Kota Jayapura, sebagai kota pemerintahan, bisnis, pariwisata, keragaman budaya, dan segudang kearifan lokal Papua. Geografis unik ini merupakan kekuatan dalam mengembangkan diri sebagai kota cerdas dan modern.

Hotel 88 Cendrawasih memiliki lokasi yang sangat indah, dikelilingi oleh pemandangan Pegunungan Cycloo, Teluk Youtefa, dan Teluk Yos Sudarso. Berjarak sekitar 60 menit dari Bandara Sentani Jayapura, tujuh menit dari kantor Walikota Jayapura. Banyak tempat wisata menarik yang dapat Anda kunjungi selagi liburan atau perjalanan bisnis ke kota Jayapura.

Antara lain Air Terjun Cyclop,Danau Love, Danau Imfote, Pantai Tablanusu, Danau Sentani, Desa Skow (perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini), Pantai Pasir Enam, Pantai Yacoba, Kali Biru Gayem, dan lain-lain.

Tahun 2022 memberikan semangat baru untuk Waringin Hospitality Hotel Group, dengan dilandasi tiga konsep manajemen untuk dapat beradaptasi atas semua perubahan di eksternal dan internal. Dengan efek pandemi yang masihterasa, semua tim unit hotel di bawah jaringan Waringin Hospitality wajib lebih kreatif dan jeli melihat peluang pasar secara offline dan online.

Semakin berkembang dengan lahirnya pilihan brand WaringinHospitality : Hotel88, Luminor, Luminor Signature, Avery, dan Manage By WH maka peluang investor makin luas untuk bergabung dengan Waringin Hospitality Group. Manajemen dapat bertahan atas semua pencapaian terbaik, dan kuat mengatasi segala perubahan dari perkembangan bisnis.

“Kita dihadapkan pada kondisi ekonomi dan bisnis yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untukitukita perlu belajar dan beradaptasi dari berbagai peristiwa dua tahun belakangan. Tahun 2022 menjadi lembaran yang baru untuk kita bertumbuh dan berkembang lebih baik. Our choice to adapt dan grow,” ujar Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality Hotel Group Metty Yan Harahap.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi website kami di www.waringinhospitality.com . Follow juga akun Instagram kami di @waringin.hospitality untuk mendapatkan promosi menarik.(*)