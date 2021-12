Alumni GMNI Apresiasi Jokowi Antisipasi Masuknya Ideologi Transnasional

INFO NASIONAL-Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, memberi apresiasi tinggi kepada Presiden Ri Jokowi (Joko Widodo) yang telah mengantipasi setiap upaya penetrasi ideologi asing yang dapat merongrong nasionalisme dan ideologi Pancasila. Upaya antisipatif Presiden itu antara lain dengan menetapkan Hari Santri Nasional, Hari Lahir Pancasila 1 Juni, dan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Kebijakan Presiden ini menjadi simbol persenyawaan antara Islam dan Kebangsaan, sebagaimana kesepakatan awal para pendiri bangsa ketika menerima Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pembentukan BPIP juga sangat penting. Badan ini menjadi leading sector pembinaan mental ideologi bangsa,’’ kata Ahmad Basarah, dalam pidato politiknya saat membuka Kongres IV Persatuan Alumni atau PA GMNI di Bandung. Adapun kongres tersebut berlangsung pada 6–8 Desember 2021.

Dalam kongres bertema “Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman” dan dihadiri Presiden Joko Widodo itu, Ahmad Basarah menjelaskan, sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila bukan tanpa tantangan. Dari Barat, tantangan datang dari sejumlah ilmuwan sosial yang menyatakan pertarungan ideologi sudah berakhir, dunia hanya didominasi liberalisme-kapitalisme yang tampil sebagai pemenang pascaruntuhnya Uni Soviet dan Tembok Berlin.

Pandangan ini, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, antara lain disampaikan Daniel Bell yang menulis "The End of Ideology" dan Francis Fukuyama yang menulis "The End of History". Dalam buku itu Fukuyama bahkan sangat percaya diri kapitalisme liberal adalah akhir sejarah umat manusia dan Liberalisme Kapitalisme keluar sebagai pemenangnya.

"Namun, klaim-klaim kemenangan ideologi seperti itu tanpa disadari justru menjadi antithesis kebangkitan radikalisme dan ekstremisme di sisi lain termasuk di negara kita," kataAhmad Basarah.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, kelompok ini kerap mengungkapkan pandangan dan tindakan yang radikal serta ekstrem, yang dikonstruksi atas tafsir keagamaan yang sempit. Ekstremisme agama ini lalu melahirkan "politik anti semua", kecuali pada kelompok dan keyakinan mereka sendiri.