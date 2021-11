Kisah UNESCO Mengakui Wayang Kulit sebagai Warisan Dunia Asal Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Adidas merilis permintaan maaf dalam postingan story instagram terbarunya. Dalam unggahan akun @adidassg, adidas mengakui wayang kulit aslinya berasal dari Indonesia. Ini buntut dari unggahan mereka sebelumnya yang menyebut wayang kulit merupakan bagian penting budaya dan identitas asli Malaysia.

Produsen brand olahraga Adidas, itu secara resmi menyatakan tidak bermaksud ingin mengklaim warisan budaya Indonesia. Wayang kulit jadi inspirasi desain produk Ultra Boost DNA City, yang merupakan produk teranyar Adidas. Desain wayang kulit itu mereka rancang dengan bentuk dan warna yang lebih modern.

Wayang disebut sebagai seni pertunjukkan yang telah mengakar sebagai budaya Indonesia. Kata wayang memiliki arti teknik pertunjukkan bayangan. Dimainkan di balik layar oleh dalang dengan iringan musik tradisional Indonesia. Pertunjukkan wayang kerap mengangkat mitos pahlawan dan cerita rakyat.

Wayang kulit sebagai cikal dari berbagai jenis wayang sekarang sudah sangat terkenal oleh masyarakat luas. Dilansir dari laman UNESCO, pertunjukkan wayang kulit telah diakui menjadi Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga. Ditetapkan UNESCO pada 7 November 2003.

Sebagai budaya yang telah diakui dunia, Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 7 November sebagai hari wayang nasional. Hari wayang juga upaya untuk melestarikan dan mengembangkan seni pertunjukkan wayang sebagai aset budaya bangsa Indonesia.

