Daftar Pegawai KPK Tak Lolos TWK dengan Latar Belakang Polisi

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 27 September 2021. Sebanyak 57 pegawai KPK, termasuk penyidik Novel Baswedan resmi diberhentikan per 30 September 2021 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara di Polri. Dia mengatakan sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo untuk rencananya itu.

“Kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg, secara tertulis,” kata Listyo Sigit dalam rekaman konferensi pers di Papua, Selasa, 28 September 2021.

Bekerja di kepolisian nampaknya akan tidak asing buat beberapa pegawai KPK yang masuk daftar 56 itu. Sebab, sebagian dari mereka merupakan mantan perwira polisi yang memutuskan untuk menjadi pegawai tetap di KPK. Sebelum akhirnya mereka disingkirkan dari kantor yang mereka pilih.

Dari deretan nama itu, ada Novel Baswedan. Novel mulai bertugas menjadi penyidik Polri yang bekerja di KPK pada 2007. Lulusan Akademi Polisi 1998 itu memutuskan keluar dari Polri pada 2012. Kala itu, KPK sedang menyidik kasus korupsi Simulator SIM di tubuh Polri yang melibatkan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Novel beralasan mundur dari Polri dan menetap di KPK supaya independensinya tetap terjaga. Bersama Novel, ada 26 perwira menengah Polri yang ikut mundur dan bergabung di KPK. “Karena saya bersama kawan-kawan yang lain merasa independensinya merasa menjadi terganggu,” kata Novel saat menjadi saksi sidang gugatan UU KPK di Mahkamah Konstitusi, September 2020.

Berikut ini merupakan daftar pegawai KPK yang pernah berkarier di kepolisian. Mereka masuk dalam daftar 56 pegawai yang tidak lolos TWK.

1. Ambarita Damanik (Kasatgas penyidik)

2. Afief Yulian Miftach (Kasatgas penyidik)

3. Andre Dedy Nainggolan (Kasatgas penyidik)

4. Budi Agung Nugroho (Kasatgas penyidik)

5. Novel Baswedan (Kasatgas penyidik)

6. Sugeng Basuki (Koordinasi dan Supervisi)

7. Rizka Anungnata (Kasatgas penyidik)