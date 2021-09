Pupuk Indonesia Raih Best TJSL Award 2021

INFO NASIONAL - PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih Indonesia Best Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Award 2021 with Outstanding Farmer Welfare Empowerment Programs kategori Food and Fertilizer Industry yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi secara virtual di Jakarta, Kamis 23 September 2021.

Penghargaan ini diperoleh berkat penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2020 yang dinilai cukup signifikan, yaitu mencapai sebesar Rp89,016 miliar. Selain itu juga atas sejumlah program unggulan di bidang kesejahteraan ekosistem pertanian yang terintegrasi dengan supply chain perusahaan. “Diantaranya program pembinaan Petani Sejahtera, Kampung Paprika (Kapajang), serta pemberdayaan pemuda melalui ternak terintegrasi,” ujar Senior Vice President (SVP) Umum Pupuk Indonesia, Yana Nurahmad.

Dalam program pemberdayaan tersebut, Pupuk Indonesia memberikan pendampingan, pelatihan, memfasilitasi budaya pertanian, hingga pada pemenuhan kebutuhan modal usaha. Selain meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak, program tersebut juga dinilai mendukung program ketahanan pangan nasional.

Lebih lanjut Yana menambahkan penghargaan ini dapat memberikan dorongan bagi Pupuk Indonesia maupun perusahaan BUMN lainnya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat sekitar, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia akan terus berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya pemerintah untuk membangkitkan perekonomian, termasuk pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian pemerintah.“Semoga menjadi semangat pendorong bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan program tanggung jawab sosial dan pembinaan unit usaha mikro kecil dan menengah,” ujar Yana.(*)