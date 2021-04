Kubu Moeldoko Usulkan AHY Jadi Cagub DKI Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Muhammad Rahmad, mengatakan saat ini ada dua kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yakni di bawah Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono. Dia mengatakan kubu Moeldoko ingin mengusulkan AHY menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon gubernur DKI Jakarta," kata Rahmad dalam keterangannya, Sabtu, 3 April 2021.

AHY sebelumnya maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Berpasangan dengan Sylvia Murni, AHY melawan pasangan Basuki Tjajaha Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," kata Rahmad.

Rahmad mengklaim Moeldoko tak berorientasi kekuasaan dalam memimpin Demokrat. Orientasi Moeldoko, kata dia, adalah menyelamatkan demokrasi dan Indonesia Emas 2024.

Sebelumnya, politikus Demokrat loyalis AHY, Rachland Nashidik juga mengatakan ada kemungkinan mengajukan Moeldoko menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan Demokrat akan terbuka jika Moeldoko ingin menjadi kader di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono. Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!" tulis Rachland, tanpa menjelaskan apakah cuitannya serius atau kelakar.

Ketua Badan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan belum ada pembicaraan di partai ihwal kemungkinan menerima Moeldoko menjadi anggota. Ia sekaligus menanggapi cuitan politikus Demokrat Rachland Nashidik sebelumnya.

"Saya kira masih pendapat pribadi (Rachland) ya. Jadi kami belum ada pembicaraan apa pun di institusi partai," kata Herman kepada wartawan, Kamis, 1 April 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI