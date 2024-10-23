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PDIP Dapat 4 Kursi Ketua di AKD DPR, Terbanyak Dibandingkan Fraksi Lain

Reporter

Editor

Ninis Chairunnisa

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Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
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TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengumumkan susunan pimpinan 13 komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya. Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan susunan pimpinan dari delapan fraksi dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024.

"Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna dewan hari ini, yaitu penetapan penempatan fraksi-fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," kata Puan.

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Dari daftar susunan pimpinan komisi dan badan, PDIP mendapatkan kursi ketua paling banyak, yakni empat kursi. Disusul oleh Golkar, NasDem dan Gerindra yang dapat masing-masing tiga kursi. 

Sementara itu, PKB, PKS dan PAN mendapatkan dua kursi ketua saja. Terakhir, Demokrat hanya mendapatkan satu kursi ketua. 

Komisi I

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Ketua: PDIP

Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Komisi II

Ketua: NasDem

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

Komisi III

Ketua: Gerindra

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, NasDem, dan PKB.

Komisi IV

Ketua: Gerindra

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, PKS, dan PAN.

Komisi V

Ketua: PDIP

Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB.

Komisi VI

Ketua: PKB

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PAN.

Komisi VII

Ketua: PAN

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB.

Komisi VIII

Ketua: PKB

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKS.

Komisi IX

Ketua: NasDem

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB.

Komisi X

Ketua: Golkar

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Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, PKB, dan PKS.

Komisi XI

Ketua: Golkar

Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, dan PKB.

Komisi XII

Ketua: Golkar

Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, dan PAN.

Komisi XIII

Ketua: NasDem

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

Badan Anggaran (Banggar)

Ketua: PDIP

Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)

Ketua: PDIP

Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Ketua: Demokrat

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PAN.

Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP)

Ketua: PKS

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Ketua: PAN

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKS.

Badan Legislatif (Baleg)

Ketua: Gerindra

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, NasDem, dan PKB.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM)

Ketua: PKS

Wakil Ketua: PDIP, Golkar, PKB, dan Demokrat.

Pilihan Editor: Puan: Komisi DPR Baru Mulai Bekerja Efektif Pekan Depan

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