PDIP Dapat 4 Kursi Ketua di AKD DPR, Terbanyak Dibandingkan Fraksi Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengumumkan susunan pimpinan 13 komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya. Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan susunan pimpinan dari delapan fraksi dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024.
"Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna dewan hari ini, yaitu penetapan penempatan fraksi-fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," kata Puan.
Dari daftar susunan pimpinan komisi dan badan, PDIP mendapatkan kursi ketua paling banyak, yakni empat kursi. Disusul oleh Golkar, NasDem dan Gerindra yang dapat masing-masing tiga kursi.
Sementara itu, PKB, PKS dan PAN mendapatkan dua kursi ketua saja. Terakhir, Demokrat hanya mendapatkan satu kursi ketua.
Komisi I
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, dan Demokrat.
Komisi II
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.
Komisi III
Ketua: Gerindra
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, NasDem, dan PKB.
Komisi IV
Ketua: Gerindra
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, PKS, dan PAN.
Komisi V
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB.
Komisi VI
Ketua: PKB
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PAN.
Komisi VII
Ketua: PAN
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB.
Komisi VIII
Ketua: PKB
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKS.
Komisi IX
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB.
Komisi X
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, PKB, dan PKS.
Komisi XI
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, dan PKB.
Komisi XII
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, dan PAN.
Komisi XIII
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.
Badan Anggaran (Banggar)
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, dan Demokrat.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
Ketua: Demokrat
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PAN.
Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP)
Ketua: PKS
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
Ketua: PAN
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKS.
Badan Legislatif (Baleg)
Ketua: Gerindra
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, NasDem, dan PKB.
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM)
Ketua: PKS
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, PKB, dan Demokrat.
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