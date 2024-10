PNM Gelar Learning Festival 2024 untuk Tingkatkan Kompetensi Karyawan Gen Z dan Milenial

Iklan

INFO NASIONAL – PT Permodalan Nasional Madani atau PNM kembali menggelar Learning Festival 2024 selama lima hari, 7 hingga 11 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kompetensi dan inovasi karyawan terutama milenial dan generasi z (gen z).

Acara selama lima hari itu digelar secara hybrid. Adapun secara luring (offline) berlangsung di Ballroom Menara PNM. Lebih dari 5.000 karyawan dari berbagai daerah tergabung dalam ekosistem belajar ini.

PNM Learning Festival 2024 menghadirkan berbagai sesi menarik, seperti Meet The Expert, Clash of The Partner Trainers, The Last of Us, Bring it On, dan The Scavenger Hunt. Setiap kegiatan dirancang untuk membantu karyawan mengenali kompetensi dan nilai diri, serta mendorong inovasi yang mendukung pekerjaan sehari-hari.

Direktur Operasional PNM Sunar Basuki memberikan semangat kepada insan muda di PNM untuk terus menantang diri menciptakan inovasi dan berkarya. “Besar harapan kami seluruh Insan PNM dapat memanfaatkan momentum belajar yang ringan dan menyenangkan seperti yang disajikan dalam Learning Festival. Mari tingkatkan kompetensi dan motivasi, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan terus memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan,” tutur Sunar saat pembukaan kegiatan.

Acara ini juga diharapkan dapat menjadi platform bagi BUMN untuk berbagi praktik terbaik, inovasi pembelajaran, serta strategi pengembangan sumber daya manusia yang efektif. “Yang tidak kalah penting adalah mendorong kolaborasi yang lebih erat dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan,” Sunar memungkas. (*)