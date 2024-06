Bamsoet Apresiasi Gelaran Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering 2024, Memperebutkan Piala Bergilir Ketua Umum IMI. Diselenggarakan IMI bersama Indonesia Automotive Golf Community (IAGC). Diikuti para golfer anggota IMI, mitra usaha IMI, lembaga pemerintah, BUMN, swasta, sponsor, partisipan, dan masyarakat umum.

"Melalui event ini, IMI berhasil memecahkan rekor MURI pada kategori Pameran Otomotif Terbanyak pada Turnamen Golf, dengan menghadirkan 59 merk dan jenis kendaraan. Antara lain Cadillac 1964, Armstrong Siddeley, dan Bentley S3 Continental. Melalui event ini, IMI dan PT Maju Global Motor sebagai dealer resmi mobil Wuling di Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman agar pemilik KTA IMI bisa mendapatkan diskon khusus dalam setiap pembelian Wuling di dealer Maju Global Motor," ujar Bamsoet usai menghadiri Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering 2024, di Damai Indah Golf PIK Course, Minggu, 23 Juni 2024.

Hadir Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia (PGI) KPH Japto S. Soerjosoemarno yang mengikuti turnamen Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering 2024. Hadir pula Ketua Dewan Penasehat PGI Hatta Rajasa, COO PT Maju Global Motor Andy Tjahjono, Ketua Pelaksana Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering 2024 Ronny Arifudin, serta para pengurus IMI Pusat lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi kinerja para pengurus Persatuan Golf Indonesia dibawah kepemimpinan Ketua Umum KPH Japto S. Soerjosoemarno, yang berhasil meningkatkan animo masyarakat terhadap olahraga golf. Dari yang sebelumnya terkesan ekslusif, kini sudah menjadi inklusif dan diminati berbagai kalangan.

"Salah satunya dibuktikan dengan tingginya minat generasi muda usia dibawah 19 tahun dalam mengikuti turnamen golf. Jumlah pegolf di Indonesia diperkirakan sudah mencapai sekitar 170 ribu orang dari jumlah sebelumnya sekitar 50 ribu orang. Perkembangan olahraga golf juga turut membuat industri golf berkembang pesat, ditandai dengan bertambahnya lapangan golf di Indonesia yang sudah mencapai 200 lapangan," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Mercedez Bens Indonesia dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, para pemenang turnamen Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering 2024 terdiri dari berbagai kategori. Best Team (Gross) dimenangkan Team VW yang terdiri dari David Sumendap, Agus Lomboan, dan Anton Sukamto. Best Team (Net) dimenangkan Team MAXXS2 yang terdiri dari Moge, Ibnu CH, dan Putra.

Best Gross Overall diraih Wiliam Tjandra, Best Net Overall diraih David Sumendap, Best Gross Men Flight A diraih Bayu, Best Nett I Men Flight A diraih Herry BS Yudi, Best Nett II Men Flight A diraih Kisman, Best Gross Men Flight B diraih Dale, Best Nett I Men Flight B diraih Aldi Pohan, Best Nett II Men Flight B diraih Nanan Soekarna. Untuk di Flight C, Best Gross diraih Ibnu CH, Best Nett I diraih Ranto S Parulian, dan Best Nett II diraih Ridwan Mochtar.

"Tahun ini merupakan kedua kalinya IMI dan IAGC sukses menyelenggarakan Indonesia Automotive Friendship Golf Gathering. Setelah sebelumnya juga sukses diselenggarakan pada tahun 2022 lalu. Event ini sebagai wujud konkrit bahwa olahraga golf dan balap bisa saling bersanding, sehingga bisa saling menguatkan ikatan kebangsaan melalui kesamaan hobi balap dan golf," ujar Bamsoet. (*)