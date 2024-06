Fakta Keunggulan Medium Sedan Laris New Corolla Altis, Terdepan Urusan Kualitas Berkendara dan Memiliki Opsi Mesin Hybrid

Iklan

INFO NASIONAL - Sejak generasi pertama diluncurkan pada 1966, Toyota Corolla berhasil tampil sebagai salah satu kendaraan populer di pasar dunia. Dalam semangat Corolla-ness, Toyota mengembangkannya sebagai mobil yang berkualitas tinggi, tangguh, dan prestisius.

Sama dengan di Indonesia, Corolla langsung mendapatkan sambutan hangat sejak pertama datang di tahun 1970 dan menjadi tonggak sejarah Toyota. Setelah 54 tahun, ia tetap menjadi pilihan utama segmen Medium Sedan berkat berbagai keunggulan, khususnya setelah kelahiran generasi ke-12 tahun 2019 yang mendapatkan penyegaran di tahun 2023.

Lebih Lapang dari Pendahulunya

Bermodalkan platform TNGA, dimensi Corolla Altis berubah mengikuti kebutuhan mobilitas pelanggan yang kian aktif dan dinamis. Corolla memiliki panjang 4.630 mm, lebar 1.780 mm, dan tinggi 1.435 mm.

Sementara generasi ke-11 memiliki panjang 4.620 mm, lebar 1.776 mm, dan tinggi 1.460 mm. Artinya, Corolla Altis lebih panjang 10 mm, lebih lebar 4 mm, tapi menariknya, lebih rendah 15 mm. Ini membuat kabin terasa lebih lapang sekaligus kian aerodinamis.

Desain Luar Sporty dan Dinamis

Bermodalkan proporsi tubuh dan center of gravity yang rendah dan stabil, New Corolla Altis tampak lebih aktif dan kokoh dengan adanya New Lower Grille Design dari bilah horizontal menjadi motif jaring bergaya racing.

Sentuhan berikutnya adalah desain baru pelek alloy 17 inch yang memperkuat kesan aktif dan dinamis. Untuk warna bodi mobil, tersedia pilihan warna Celestite Gray Metallic, Platinum White Pearl Mica, dan Attitude Black Mica.

Kenyamanan Paripurna di Dalam Kabin

Kualitas buatan seluruh panel interior tampak berkelas, ditambah kualitas sensorik panel kontrol memberikan sentuhan kemewahan. Desain baru jok depan mampu menyangga tubuh dengan baik untuk menjaga kenikmatan berkendara dan mencegah kelelahan.

Jok belakang memberikan posisi duduk pas disertai ruang kaki yang lebih lapang berkat bertambahnya panjang mobil. Kontrol AC digital di dasbor dan kisi udara AC di konsol tengah yang lebih lebar dan panjang, menjaga penumpang belakang agar tetap merasa nyaman dan rileks.

Fitur Interior yang Canggih dan Modern

Head unit New Corolla Altis 1.8 V CVT dan New Corolla Altis 1.8 HEV CVT berukuran sama 9 inch. Sistemnya sudah terintegrasi dengan 6 speaker, AM/FM, Bluetooth dan Wifi, NFC, Voice Command, dan Wireless AACP (Wireless Apple CarPlay and Android Auto).

New Corolla Altis memiliki Multi Information Display (MID) berukuran 12.3 inch yang menyajikan berbagai informasi penting yang dilengkapi 3 opsi interface yaitu Casual, Smart, dan Sporty sesuai driving mode dan mood pengemudinya.

Turut tersedia 3 slot USB-C yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan gadget. Sekarang, Wireless Charger di konsol tengah dapat dinikmati pula oleh pelanggan New Corolla Altis 1.8 V CVT.

Kualitas Berkendara Terbaik di Kelasnya

Penggunaan platform TNGA membuat driving performance All New Corolla Altis jauh lebih mengesankan. Dengan center of gravity lebih rendah 20 mm dibandingkan generasi sebelumnya, All New Corolla Altis kini jauh lebih stabil.

Suspensi depan MacPherson strut mendapat sentuhan pada pengaturan ulang geometri suspensi untuk meningkatkan respons dan akurasi kemudi saat belok, lincah ketika manuver cepat, grip ban depan optimal, sekaligus menjaga kenyamanan di jalan.

Menggantikan torsion beam, suspensi belakang menggunakan double wishbone sehingga semakin memberikan kestabilan dan kenyamanan berkendara yang sangat baik, serta meningkatkan kapasitas bagasi.

Gasoline Engine yang Powerful

New Corolla Altis 1.8 V CVT menggunakan dapur pacu normally-aspirated 2ZR-FE berkapasitas 1.798 cc 4-silinder DOHC dengan teknologi Dual VVT-i. Unit ini sanggup menghasilkan tenaga 140 PS pada 6.400 rpm dan torsi 17,5 Kgm pada 4.000 rpm.

Untuk penerus daya ke roda depan, dipakai transmisi CVT yang memiliki distribusi tenaga halus dan responsif ketika dibutuhkan. Ditambah mode manual 7-speed bagi pengemudi yang menginginkan pengalaman berkendara lebih seru.

Hybrid Engine yang Efisien dan Sangat Rendah Emisi

Memanfaatkan teknologi Dual VVT-i, unit 2ZR-FXE berkapasitas 1.798 cc 4-silinder DOHC sanggup menghasilkan daya 95 PS pada 5.200 rpm dan torsi 14,47 Kgm pada 4.000 rpm. Motor listriknya mampu menghasilkan tenaga 72 PS dan torsi 16,62 Kgm.

Toyota Hybrid System (THS) sanggup menyajikan konsumsi bensin irit, kontrol intuitif dan halus, namun tidak melupakan performa yang fun. Tersedia 4 mode berkendara yang bisa dipilih, yaitu Normal, Eco, Sport, dan EV mode, di mana untuk tipe V tanpa mode EV.

Peningkatan Aspek Safety di Jalan

Platform TNGA membuat Toyota dapat meningkatkan aspek safety ke tingkatan yang jauh lebih baik. Seperti rem ABS+EBD+BA yang hadir bersama 7-airbags untuk melindungi penumpang.

Advanced safety features lainnya adalah Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Blind Spot Monitor (BSM), dan Emergency Stop Signal pada semua tipe New Corolla Altis.

Toyota Pertama di Indonesia Pakai Toyota Safety Sense

Kembali ke tahun 2019, Corolla Altis HEV merupakan model pertama Toyota di Indonesia yang menggunakan teknologi Toyota Safety Sense (TSS). Bersamaan dengan improvement di tahun 2023, Tipe V turut mendapatkan teknologi keamanan berkendara yang canggih ini.

Fitur TSS yang dipakai adalah Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Automatic High Beam (AHB), Lane Tracing Assist (LTA), dan Lane Departure Alert with Steering Control (LDA).

Dilengkapi Fitur T Intouch

Fitur T Intouch memastikan pelanggan dapat terhubung dengan mudah kepada layanan berbasis digital lewat aplikasi mTOYOTA untuk memberikan rasa tenang saat berkendara. Terdapat 2 kategori layanan, yakni Safety & Convenience dan Peace of Mind.

Dilindungi Program T-CARE

Medium Sedan ini dilindungi layanan aftersales T-CARE, yaitu program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 km, mana yang lebih dulu). Tambahan benefit extended warranty 1 tahun / 20.000 km, jika pelanggan rutin servis tepat waktu sesuai rekomendasi TAM.

Bisa Berlangganan via KINTO

Melalui KINTO One dan KINTO One Syariah, Anda dapat bermobilitas bersama New Corolla Altis hanya dengan berlangganan mulai dari Rp 10 jutaan perbulan. Silakan browsing di Kinto-id.com untuk informasi lebih lengkap dan langganan mobil Toyota lainnya.

Paket berlangganan KINTO One berdurasi 36 bulan dan sudah meliputi layanan full service, yaitu biaya servis berkala, perpanjangan pajak dan STNK, asuransi, emergency roadside assistance, serta ganti aki dan ban.(*)