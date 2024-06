Pemenang Inovasi Pertamina APQ Awards ke-14

Iklan

INFO NASIONAL - Kegiatan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2024, ajang penghargaan bagi perwira (pekerja) Pertamina melalui karya inovasi telah diumumkan pemenangnya. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengapresiasi kepada Perwira (pekerja) pemenang APQ Awards 2024.

“Selamat kepada insan mutu Pertamina, inovasi ini menjadi penting jadi saya harap semuanya mempunyai spirit yang sama, kita jadikan inovasi ini menjadi our daily lifestyle yang selalu kita create setiap hari dari berbagai aspek,” ujar Nicke pada kegiatan puncak APQ Awards 2024 di Grha Pertamina, 6 Juni 2024.

Menurut Nicke, tantangan kedepan menuntut inovasi dari semua jajaran, bukan melalui kegiatan ini saja tapi harus menjadi cara kerja kita kedepannya. “Terima kasih untuk semangat dan partisipasi dari insan mutu Pertamina dan selamat kepada semua pemenangnya, kita buktikan bahwa Pertamina adalah perusahaan yang selalu berinovasi dengan demikian seluruh jajaran harus memberikan kontribusinya,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, kegiatan APQ Awards 2024 merupakan ekosistem aset inovasi Pertamina dan sejalan dengan yang diprogramkan Kementerian BUMN.

Baca Juga: Bamsoet Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Kristen Maranatha Bandung

Menurutnya, hal ini pun selaras yang diamanahkan Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa inovasi ini sangat penting untuk membangun kemandirian dan keunggulan BUMN, Pertamina telah berhasil mewujudkan inovasinya dalam bentuk pengakuan kekayaan intelektual dan membangun ekosistem yang kondusif.

Penerima Penghargaan APQ Awards 2024 diantaranya:

Pemenang Kategori Best of the Best diraih Subholding Upstream.

Pemenang The Best Quality Board

Peringkat pertama : Refinery Unit II Dumai, PT Kilang Pertamina Internasional. Peringkat kedua Refinery Unit VI Balongan PT Kilang Pertamina Internasional Peringkat ketiga, Refinery Unit III Plaju, PT Kilang Pertamina Internasional.

Pemenang The Best Business Performance Excellence :

Peringkat pertama Subholding Integrated Marine Logistic Peringkat kedua Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) Peringkat ketiga Subholding Upstream.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemenang The Most Productive CIP’ER :

Peringkat pertama Marketing Operation Region Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Peringkat kedua PT Pertamina Gas Peringkat ketiga PT Pertamina Geothermal Energy.

Pemenang The Best Quality Agent :

Peringkat Pertama PT Pertamina Geothermal Energy Peringkat kedua Refinery Unit II Dumai PT Kilang Pertamina Internasional Peringkat Ketiga PT Pertamina Power Indonesia.

Pemenang The Best Komet Influencer :

Peringkat pertama PT Pertamina Hulu Rokan Peringkat kedua PT Pertamina Geothermal Energy Peringkat ketiga Regional 2 PT Pertamina EP.

Pemenang The Best Value Creation Achievement :

Peringkat pertama Subholding Upstream Peringkat kedua Subholding Refining & Petrochemical Peringkat ketiga Subholding Gas

Pemenang The Best Category Achievement :

Peringkat Pertama Subholding Upstream Peringkat kedua Subholding Refining & Petrochemical Peringkat ketiga Subholding Power & New Renewable Energy

Pemenang The Most Productive Replicated Innovation :

Peringkat pertama Subholding Upstream Peringkat kedua Subholding refining & Petrochemical Peringkat ketiga Subholding Commercial & Trading

Pemenang The Best System Assurance :

Peringkat pertama PT Pertamina Geothermal Energy Peringkat kedua Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia Peringkat ketiga Refinery Unit VI Balongan PT Kilang Pertamina International

Pemenang Sustainability Excellence For Operational Unit :

Peringkat Pertama Zona 10 Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia Peringkat kedua Refinery Unit 3 Plaju PT Kilang Pertamina International Peringkat ketiga zona 14 Regional 4 PT Pertamina EP Cepu.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.(*)