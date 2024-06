Usai Naikkan HET Beras, Jokowi dan Menterinya Klaim Harga Bahan Pokok Stabil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karvian mengklaim harga komoditas bahan pokok relatif stabil. "Yang jelas harga-harganya (bahan pokok), cukup stabil," kata Tito dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Senin, 3 Juni 2024.

Pantauan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha itu disampaikan Tito saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau Pasar Senggol di Kota Dumai, Riau pada 1 Juni 2024 lalu.

Dalam kunjungan itu, Jokowi juga menyebut harga bahan pokok stabil. "Harga-harga di sini (Pasar Senggol) baik dan stabil, enggak ada yang melompat aneh-aneh," kata Jokowi.

Tidak disebutkan berapa harga dan komoditas apa saja yang disebut harganya stabil dalam kunjungan itu.

Saat kunjungan, mereka berdua didampingi juga oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratukno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Penjabat Gubernur Riau S.F Hariyanto dan Wali Kora Dumai Paisal.

Padahal tepat 1 Juni 2024, pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras secara permanen yang ditetapkan dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024.

Pemerintah menaikkan HET beras lokal secara permanen untuk jenis medium yang sebelumnya berkisar Rp 10.900 - Rp 11.800 per kilogram akan dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.500 per kilogram. Sementara HET beras premium dari semula Rp 13.500 - Rp 14.800 per kilogram akan dinaikkan menjadi Rp 14.900 - Rp 15.800 per kilogram.

