Kolaborasi DKS Group dan Marriott International Hadirkan JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa

INFO NASIONAL - DKS Group, pionir dalam industri perhotelan mewah, mengumumkan jalinan usaha terbarunya dengan Marriott International dan akan membuka JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa. Ini adalah kali ketiga bagi DKS Group yang bekerja sama dengan Marriott International, kemitraan yang menunjukkan seberapa besar DKS Group telah tumbuh dan bersinar dalam skala global.

Penandatanganan resmi Memorandum of Understanding (MOU) pada 30 April 2024, dihadiri oleh Chairman dan Founder DKS Group, Danie Kurniawan Sugianto, dan Area Vice President di Marriott International, Indonesia & Malaysia, Ramesh Jackson.

Komitmen DKS Group terhadap keunggulan di pasar hotel mewah global secara konsisten diakui dengan serangkaian penghargaan bergengsi. Koleksi penghargaan mereka yang mengesankan termasuk memenangkan Best Luxury Rooftop View Hotel pada 2015, dinobatkan sebagai Best Luxury Hotel Brand Regional pada 2016, dan menerima Best Luxury Island Resort Country pada 2017.

DKS Group melanjutkan kemenangan beruntun mereka dengan Best Luxury Rooftop View Global pada 2019, dan yang terbaru, meraih Luxury Hotel Award pada 2020. Dalam peluncuran demi peluncuran, DKS Group lebih dari sekadar menunjukkan eksistensinya secara internasional, tapi DKS Group memimpin dan mengubah makna serta semangat di dunia perhotelan yang bergerak cepat saat ini.

JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa, konsep resor dan spa baru pertama di Indonesia, menjadi contoh nyata dedikasi Grup DKS terhadap keunggulan dan bakat mereka dalam mendefinisikan kembali sebuah pengalaman mewah. Resor ini menawarkan serangkaian fasilitas yang mengesankan, mulai dari Sunset Jungle Club pertama di Ubud hingga empat restoran gourmet yang dikurasi oleh koki selebriti dan bintang Michelin, serta kapel yang indah dan unik yang dapat menampung 100 tamu, dengan posisi sempurna untuk menyaksikan matahari terbenam yang menakjubkan di Ubud.

JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa menandai tonggak sejarah besar dalam kancah resor mewah. Resor ini memiliki 79 suite mewah dan 22 vila, dibagi menjadi satu kamar tidur, dua kamar tidur, dan tiga kamar tidur, masing-masing menyuguhkan pemandangan hutan yang spektakuler. Desainer papan atas dari Italia dan Perancis bertujuan untuk membuat gebrakan di Ubud, mendirikan sebuah resor yang mengutamakan kehidupan kelas atas yang dipadukan dengan suasana damai pemandangan Bali.

Resor ini merupakan kemewahan berpadu dengan kenyamanan, mempesona tidak hanya dengan pengalaman menginapnya yang nyaman namun juga bersinar terang baik bagi wisatawan maupun kaum profesional, dengan fasilitas konferensi canggih yang dapat menampung lebih dari 350 tamu. Penawaran kesehatan yang komprehensif mencakup spa yang berada tepi sungai untuk perawatan peremajaan terbaik dan beberapa kolam renang yang dirancang untuk relaksasi dan kesenangan keluarga.

Merangkul konsep keberlanjutan, DKS Group memastikan JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa mematuhi praktik ramah lingkungan. Daur ulang bukan hanya sebuah kata, tapi adalah sebuah tindakan, dipadukan dengan pemilihan bahan yang ramah terhadap planet kita. Memilih konsep keberlanjutan, DKS Group melakukan lebih dari sekedar menjaga lingkungan Bali yang menakjubkan sehingga memungkinkan wisatawan menikmati masa menginap kelas atas tanpa rasa bersalah.

Chairman dan Founder DKS Group Danie Kurniawan Sugianto, mengatakan, mendirikan hotel ibarat merangkai sebuah cerita. "Hidup itu seperti untaian cerita yang terjalin erat dan setiap kisahnya dipenuhi tujuan," kata dia.

Karena itu, di JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa, pihaknya merasa terhormat bisa berperan dalam kisah indah hidup masyarakat. "Biarkan diri Anda benar-benar berada di masa sekarang; dengan penuh kesadaran dan semangat hidup, inilah bagaimana kenangan seumur hidup tercipta," ujarnya.

Vice President Area di Marriott International, Indonesia & Malaysia, Ramesh Jackson mengaku sangat bangga dapat memperluas jangkauannya di Indonesia dengan JW Marriott Bali Ubud Resort & Spa. "Hal ini menandai tonggak sejarah bagi pertumbuhan kami di negara ini, dan kami sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan DKS Group untuk mewujudkan misi bersama kami,” kata Ramesh.

Ramesh menjelaskan, JW Marriott terinspirasi oleh pendekatan hidup bapak pendirinya, J. Willard Marriott. Dipandu oleh prinsip-prinsip kesadaran, JW Marriott menyediakan tempat peristirahatan di mana para tamu dapat fokus pada perasaan utuh, hadir dalam pikiran, ternutrisi dalam tubuh, dan direvitalisasi dalam semangat, sehingga mereka dapat menemukan keseimbangan melalui pengalaman yang sempurna.

"Dengan JW Marriott yang berlokasi di Ubud, Bali, hotel ini pasti akan menyambut para tamu dengan pengalaman mendalam yang merangkul esensi budaya Bali dan etos merek kami," ujarnya. (*)