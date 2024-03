Apresiasi Direktur Utama Lewat PLN Journalist Awards 2023

Iklan

INFO NASIONAL - PT PLN (Persero) menyerahkan penghargaan bagi pemenang PLN Journalist Awards 2023 bertema Energi Ramah Lingkungan Membangun Keberlanjutan dan Tingkatkan Kesejahteraan. Sebanyak 18 karya jurnalistrik terbaik terpilih dari total 1.120 karya yang ikut serta dalam ajang tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kepada para pemenang di PLN Kantor Pusat, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. PLN Journalist Awards merupakan lomba karya jurnalistik bagi insan pers yang digelar setiap tahun oleh PLN.

Baca Juga: Mas Dhito Berharap Festival Kuno Kini Berdampak Bagi Masyarakat

Gelaran pada 2023 merupakan penghargaan keempat kalinya sejak 2020. Karya yang dilombakan merupakan karya jurnalistik yang telah dimuat sepanjang tahun 2023.

Ajang ini dibagi dalam enam kategori karya yaitu Karya Tulis Hard News, Karya Tulis Feature, Karya Audio Visual Hard News, Karya Audio Visual Feature, Karya Foto Tunggal, dan Karya Foto Cerita. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, apresiasi ini merupakan bukti kekompakan, kebersamaan, dan semangat yang sama antara PLN dan insan jurnalis di seluruh Indonesia dalam memberikan informasi publik yang berkualitas.

Menurut Darmawan, selama ini jurnalis telah banyak membantu perseroan dalam memberikan edukasi dan menyampaikan informasi upaya heroik PLN dalam menghadirkan energi bersih bagi masyarakat. Dengan dukungan para jurnalis, sepanjang tahun 2023 PLN mampu menghasilkan lebih dari 174 ribu pemberitaan yang dimuat lebih dari 4,5 ribu media.

Baca Juga: Mas Dhito Napak Tilas ke Desa Siman

Selain itu, PLN meraih 12 penghargaan dan dinobatkan menjadi Best of the Best Communications dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024. “Itu bukan hanya prestasi PLN, tetapi itu adalah prestasi dari rekan-rekan jurnalis yang sudah mengcover PLN secara positif. Tentu saja ini adalah tinta emas pejuang jurnalis yang sudah berjuang," kata Darmawan.

Darmawan mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya melakukan transformasi proses bisnis, termasuk dalam sektor komunikasi. Sebab, baginya sektor komunikasi korporat sangat penting untuk menjembatani informasi perusahaan kepada publik.

"Dulu, PLN kalau menyampaikan informasi ke media itu tidak terstruktur, terlalu teknis sehingga membuat rekan-rekan jurnalis kebingungan, selain itu juga kurang responsif. Kemudian saya minta ke tim lakukan transformasi. Sekarang, tim komunikasi PLN jauh lebih responsif, narasinya pun akurat dan efektif. Hubungan dengan jurnalis juga semakin erat,” ujar Darmawan.

Semakin eratnya kolaborasi antara media dan PLN terbukti dari semakin bertambahnya karya jurnalis yang mengikuti ajang ini. Pada 2020, jumlah peserta hanya sekitar 406 karya, meningkat menjadi 1.120 karya pada 2023.

PLN Journalist Award 2023, melibatkan dewan juri yang berkompeten di bidangnya, yaitu Pemimpin Redaksi Kumparan Arifin Asydhad, Pemimpin Redaksi Detik.com Alfito Deanova Ginting, Pemimpin Redaksi IDNTimes Uni Lubis, Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Riky Handayani, Jurnalis Senior Budiman Tanuredjo, Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV Retno Pinasti, Direktur Konten dan Pemimpin Redaksi Narasi TV Zen RS, Fotografer Senior Arbain Rambey, Fotografer Senior Oscar Motuloh, Fotografer Senior Adek Berry.

Perwakilan Dewan Juri PLN Journalist Award 2023 Arifin Asydhad mengapresiasi kinerja PLN dalam menyelenggarakan Journalist Award selama empat tahun berturut. "Karena program seperti ini akan bisa memacu teman–teman jurnalis untuk berkarya lebih baik lagi, membuat karya jurnalistik yang lebih berkualitas lagi. Jadi, terima kasih kepada PLN," ujarnya.

Pada acara ini, PLN juga menyerahkan penghargaan kepada para Pemimpin Redaksi media massa yang telah mendukung PLN dalam mengedukasi dan menyampaikan informasi terkait pengembangan kelistrikan di Indonesia yang ramah lingkungan.

Pemenang PLN Journalist Award 2023

Karya Tulis Hard News

Juara I: Anton Chrisbiyanto – Sindonews.com

Juara 2: M. Taufik Budi Nurcahyanto – Okezone.com

Juara 3: Agus Pujianto – Tribun Pontianak

Karya Tulis Feature

Juara I: Ismail Zakaria & Aditya Putra Perdana – Harian Kompas/Kompas.ID

Juara II: Khairul Anam – Majalah Tempo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Juara III: Ema Fitriyani – Kumparan

Karya Audio Visual Hard News

Juara I: Gancar Wicaksono – CNN Indonesia

Juara II: Ryan Rahman – Inews TV

Juara III: Ramaluddin – Kompas TV

Karya Audio Visual Feature

Juara I: Satriyo Adi Wicaksono – CNN Indonesia

Juara II: Lintang Pudyastuti – Kompas TV

Juara III: Kenia Gusnaeni, Sekar Larasati, Sri Asih Rizky, Rivan Wahyu – Rajawali TV

Karya Foto Tunggal

Juara I: Arie Basuki – Merdeka.com

Juara II: Rizki Syahputra – Rakyat Merdeka

Juara III: Nyoman Hendra Adhi Wibowo – Antara Foto

Karya Foto Cerita

Juara I: Raisan Al Farisi – Antara Foto

Juara II: Muchtamir – SindoMakassar.com

Juara III: Dhana Kencana – IDN Times

(*)