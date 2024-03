12 Nama Bursa Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024, Ada Kaesang hingga Mangkunegara X

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 12 nama tokoh berpotensi masuk bursa calon wali kota Solo di ajang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Nama-nama itu muncul setelah sebuah kajian dari riset yang dilakukan Solo Raya Polling. Riset itu dikoordinatori Dr Suwardi, peneliti dan dosen Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Solo.

Suwardi mengatakan 12 nama yang muncul itu dirumuskan dengan metode Delfhi, yakni merumuskan gagasan strategi tentang sebuah kebijakan bersifat komprehensif. Dia menjelaskan metode Delfhi menempatkan ahli sebagai narasumber membahas sebuah isu.

"Kami menemui 19 stakeholder yang juga merupakan tokoh di Solo, melakukan wawancara, kajian, hingga memunculkan 12 nama tersebut," ujar Suwardi ketika menggelar konferensi pers di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 8 Maret 2024.

Dia menjelaskan dalam wawancara, timnya mengajukan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan empat hal yang mencakup tantangan Solo ke depan, karakteristik pemimpin Kota Solo ke depan, siapa tokoh yang memiliki karakter tersebut, serta siapakah yang akan masuk bursa calon pemimpin Kota Solo.

Sebagai informasi, dari 12 nama itu terdapat nama Kaesang Pangarep yang tak lain adalah adik bungsu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang saat ini juga menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Lalu ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X selaku pimpinan Pura Mangkunegaran Solo.

Selain itu ada Teguh Prakosa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo, anggota DPR RI Aria Bima, Budi Prasetyo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Solo, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Murtono, dan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Solo HM Mashuri.

Lalu ada Rheo Yuliana Fernandes yang merupakan putra dari Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Ketua Bappilu PDIP Solo Her Suprabu, Anggota DPR RI Yashinta Sekarwangi Mega, Ketua DPD Partai Golkar Solo Sekar Tanjung, dan Wakil Ketua DPRD Solo Sugeng Riyanto.

Lebih lanjut Suwardi menjelaskan 19 stakeholders tersebut merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari berbagai bidang seperti akademisi, politikus, pengusaha, budayawan, pemangku kebijakan keuangan, LSM, pelaku industri bidang pariwisata hingga tokoh pemuda. Dia mengakui sejumlah tokoh Solo yang menjadi narasumber dalam kajian itu beberapa di antaranya memiliki kedekatan dengan nama-nama tersebut. Namun menurutnya hal itu tidak masalah karena penentu hasil survei nanti adalah masyarakat Solo.

"Nanti rangkingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat tokoh tersebut. Rangkingnya berdasarkan survei jajak pendapat dimana respondennya warga Solo yang namanya terdapat di DPT (daftar pemilih tetap) Pemilu 2024," ungkapnya.

Langkah selanjutnya, Suwardi menyebut Solo Raya Polling bakal melakukan survei yang digelar mulai Jumat ini untuk mengerucutkan nama-nama tersebut menjadi rangking tertinggi.

"Survei dilakukan mulai hari ini. Kita terjunkan tim untuk mewawancara masyarakat. Sampel By name by address kita ambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diacak. Kita terjunkan tim di titik-titik lokaso survei. Ada 80 titik di Solo," ujarnya.