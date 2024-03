Jakpro Meraih Penghargaan Penerapan K3 dan 5R di Lingkungan Kerja

Iklan

INFO NASIONAL - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Companies in Health, Safety, Security, and Environmental (HSE) Implementation 2024 dari SWA Media. Penghargaan diserahkan di Ceria Room, Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.

Sebagai perusahaan yang memiliki core bisnis pada sektor properti dan infrastruktur, Jakpro memandang faktor HSE serta manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai elemen integral dari sistem manajemen bisnis. Dengan menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten, perusahaan akan semakin produktif dan mampu menghadapi persaingan industri di sektor masing-masing.

Kompetisi ini merupakan sebuah ajang penilaian tentang seberapa berdampak penerapan HSE di lingkungan kantor. Manajemen K3 sangat penting karena mampu meningkatkan keselamatan kerja, produktivitas tenaga kerja, menekan angka kecelakaan kerja, kehilangan jam kerja, serta angka kerusakan produk sekaligus penghematan biaya.

Ajang kompetisi ini diikuti oleh perusahaan lainnya seperti PT Trakindo, PT Tower Bersama Group, PT IHC, PT Saru Husada, PT Bukit Asam, PT Pertamina Geo Termal Energy, dan PT Pertamina Nusantara Regas.

Direktur Dukungan Bisnis Jakpro, Solihin, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. “Selama ini perusahaan berkomitmen mengimplementasikan K3. Karena kami memiliki keyakinan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja perlu dibangun dan dijalankan terus menerus dan berkelanjutan,” ujarnya.

SWA Media Group menggelar ajang Indonesia Best Companies in HSE Implementation sebagai bentuk apresiasi dan memacu penerapan K3 oleh perusahaan serta mencari perusahaan yang mengimplementasikan HSE Excellence diberbagai sektor industri.

Selain mendapat penghargaan penerapan K3, Jakpro juga mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan dari Waste4chance untuk kategorisasi The initiative of "Clean Desk Policy for Entry Point to Responsible Waste Management". Penghargaan diberikan oleh Waste4change kepada Jakpro di pergelaran Biophilia at ISA Art Gallery, Sudirman, Jakarta.

Clean desk policy merupakan fundamental treatment dalam confidential informasi dan juga pengendalian sampah perkantoran yang keluarannya dalam bentuk komitmen kebijakan dan implementasinya dalam aksi penerapan Reduce, Reuse, Recycle, Recovery dan Repair (5R) pada lingkungan kerja.

Jakpro berterima kasih kepada Waste4change telah menjadi inisiator penyelenggaraan acara award pada momentum hari lingkungah hidup. Jakpro berharap, kegiatan apresiasi kepada dunia usaha terus berlanjut sehingga menjadi dorongan terbentuknya ekosistem bisnis yang berpihak pada lingkungan untuk recovery bumi kita lebih baik.(*)