Golkar Sebut Sudah Beri 3 Surat Tugas ke Kadernya untuk Maju di Pilkada 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Namun, Partai Golkar sudah memberikan tiga surat tugas kepada kadernya untuk maju di Pilkada 2024. Siapa saja mereka?

Menyitir Tempo, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, partainya sudah memberikan surat tugas kepada Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar untuk maju menjadi kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Baca Juga: Kandidat Cagub DKI Jakarta dari Golkar Hak Prerogatif Ketua Umum

Surat resmi itu sudah diberikan sebelum pemilihan umum atau Pemilu 2024. Namun, kata dia, keputusan itu bisa berubah.

“Belum final, akan ada surat baru ketika proses pendaftaran Pilkada dimulai,” kata Dave saat dihubungi, Sabtu, 2 Maret 2024.

Golkar, kata Dave, akan melihat sejumlah faktor untuk memilih salah satu di antara keduanya. Salah satunya, lanjut Dave, melihat elektabilitas keduanya berdasarkan survei.

“Kami tidak akan mencalonkan seorang calon yang tidak memiliki kemenangan tinggi,” kata Dave.

Sejauh ini, Golkar belum melakukan survei internal untuk melihat elektabilitas keduanya. Golkar masih menunggu selesainya tahap pemilu tuk melihat posisi Golkar dalam Pilkada nanti.

“Kami masih fokus penyelesaian pemilu,” ujar Dave.

Pilkada Sumut

Selain Pilkada DKI, Golkar juga telah memberi surat tugas kepada kadernya yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah, untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumut 2024.

Musa diketahui merupakan mantan Wakil Gubernur Sumut yang mendampingi Edy Rahmayadi pada periode 2018 hingga 2023.

"Surat penugasan pun sudah diberikan," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat memberi sambutan pada acara Peluncuran dan Bedah Buku: Jalan Tengah Golongan Karya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Airlangga, jumlah kursi parlemen dari daerah pemilihan Sumut diprediksi naik berdasarkan penghitungannya sehingga wajar jika Musa Rajekshah, akrab disapa Ijeck, menjadi calon gubernur Sumut.

"Ini Sumatera Utara, jadi kursi Sumatera Utara semua naik dobel," katanya.

Kenaikan perolehan kursi itu, tambah Airlangga, menjadi kunci bagi partai berlambang pohon beringin untuk bisa berlari kencang pada Pemilu 2024.

Menurutnya, siapa pun yang ingin menjadi gubernur harus terlebih dahulu maju sebagai calon anggota legislatif.

"Kalau suaranya tinggi, baru kita kasih. Kalau belum ya terpaksa on the way dulu, dalam perjalanan," katanya.

Pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, sesuai hasil kesepakatan Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Kampanye Pilkada dijadwalkan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Sementara pemungutan suara Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Selanjutnya, penghitungan serta rekapitulasi hasil pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

HENDRIK YAPUTRA | ANTARA



Pilihan Editor: Ketua DPP Golkar: Ridwan Kamil dan Zaki Diberi Surat Tugas Maju Pilkada DKI