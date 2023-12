PT Pegadaian Raih Penghargaan The Most Trusted Company

Iklan

INFO NASIONAL - Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik selama Tahun 2022-2023, berhasil membawa PT Pegadaian sebagai Indonesia Most Trusted Company berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) dalam ajang yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC) bersama majalah SWA di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Rabu, 20 Desember 2023.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Kepatuhan PT Pegadaian, Hertin Maulida. Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan Udin Salahudin menyampaikan, penghargaan ini merupakan bentuk komitmen Pegadaian dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan dan transparansi telah dijalankan dengan baik.

"Pegadaian akan terus berupaya memberikan kontribusi dengan memberikan produk dan layanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Kami juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah setia Pegadaian atas kepercayaan yang diberikan selama ini", ujar Udin.

Dengan mengusung tema Membangun Ketangkasan Perusahaan Dalam Kerangka Good Corporate Governance (GCG), Indonesia Good Corporate Governance Award 2023 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, menciptakan budaya inovasi dan kreativitas, serta meningkatkan daya saing perusahaan melalui penilaian ketangkasan perusahaan dalam kerangka GCG dengan memberikan penghargaan terhadap upaya perusahaan dalam menerapkan praktik GCG, serta mewujudkan bisnis yang beretika, bermartabat dan terpercaya.

Dalam proses penilaian, setiap Perusahaan peserta harus mengikuti beberapa tahapan, diantaranya pengisian kuesioner self assessment, penilaian sistem dokumentasi, dan observasi. Dengan menggunakan 3 (tiga) aspek penilaian meliputi struktur tata kelola (governance structure), proses tata kelola (governance process) dan hasil tata kelola (governance outcome).

Dengan adanya penghargaan ini, menjadi pemantik semangat seluruh Insan Pegadaian untuk senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan menjadikan PT Pegadaian sebagai perusahaan terpercaya bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip GCG pada setiap aktivitas operasional bisnisnya.(*)