Gibran Mengaku Kaget atas Hasil Survei Popularitasnya Tertinggi di Pilgub Jateng

TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak memberikan banyak komentar perihal hasil survei opini Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menempatkan dirinya dengan popularitas tertinggi dalam Pilgub Jawa Tengah. Dalam survei tersebut, Gibran tercatat memiliki popularitas mencapai 77 persen.

"Siapa nomor satu? Mas Dico? Selamat Mas Dico," ucap Gibran ketika ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jumat, 23 Juni 2023.

Ketika namanya dipastikan di posisi teratas, Gibran mengaku kaget. "Oh aku to? (Oh saya ya?) Iki sapa? PPI? Piro?," ucap Gibran balik bertanya ke wartawan.

Namun Gibran menepis hasil survei yang menempatkan namanya di posisi tertinggi itu. Sembari bergurau, Ia menyebut bahwa tidak mungkin dirinya di posisi satu lantaran ia selalu nomor tiga. "Nggak mungkin (nomor 1), saya itu selalu nomor 3. Mancing-mancing ini," ujarnya.

Gibran juga mengaku tidak mengetahui bahwa dalam survei itu dirinya jika dipasangkan dengan Bupati Kendal Dico Ganinduto dinilai sangat ideal.

"Aku durung delok (belum lihat) angka (dipasangkan dengan Dico) berapa persen? Terbuka atau tertutup," tuturnya.

Disinggung mengenai reaksi Dico yang kaget dengan survei tersebut, Gibran berkelakar bahwa dia juga ikut kaget.

"Ya wis, aku ya kaget. Wis ngono wae (Ya sudah saya kaget. Sudah gitu aja)," katanya.

Saat ditanya tentang langkah yang akan diambil selepas adanya survei PPI itu Gibran mengaku belum menyiapkan langkah ke depan. Ia menyebut tak terlalu memikirkan survei.

"Nggak ada langkah mau ke mana. Kan aku kan ora meh piye-piye (aku tidak mau gimana-gimana). Aku ora nggagas survei, wis kakehan (sudah kebanyakan) survei, kebanyakan angka beda-beda. Aku ora nggagas survei," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis survei opini publik yang menyebutkan bahwa popularitas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berada di posisi popularitas tertinggi dalam Pilkada Jawa Tengah, yakni mencapai 77,0 persen.

"Segi popularitas pada 11 tokoh yang diuji, tingkat keterkenalan Gibran Rakabuming Raka tertinggi dengan angka 77,0 persen. Diikuti oleh Taj Yasin Maimoen yang mampu menyabet angka 48,3 persen," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Juni 2023.

SEPTHIA RYANTHIE

