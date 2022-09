MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

“Kalau disebutkan melanggar kode etik itu di pasal berapa? Integritas? Tidak juga. Saya ini sudah lama di MKD , tentu kita harus menilik pasal per pasal di MKD itu pasal berapa yang dilanggar,” kata dia di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 12 September 2022.

Rupiah Menguat 10 Poin ke 14.820 per Dolar AS, Pasar Antisipasi Data Inflasi AS

Nilai tukar rupiah menguat seiring dengan pasar yang menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat.

