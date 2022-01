BATIQA Hotels Hadirkan Keunikan Budaya Daerah Manjakan Pebisnis

INFO BISNS-Industri perhotelan diprediksi akan kembali bangkit pada 2022, seiring mulai pulihnya ekonomi dan pelonggaran mobiitas yang ditandai dengan peningkatan kunjungan bisnis dan kunjungan wisata antar wilayah dan antar negara. BATIQA Hotels mulai bersiap menjamu para pelancong bisnis, yang sangat mementingkan fasilitas bisnis, koneksi internet handal, ketersediaan ruang meeting, kedekatan lokasi bisnis dan moda transportasi , seperti misalnya bandara dan stasiun kereta api.

Namun ada perbedaan konsep yang diusung oleh BATIQA Hotels dibanding hotel lainnya. BATIQA Hotels memadukan dekorasi interior yang menonjolkan keunikan budaya setempat dan unsur modernitas. Nama BATIQA berasal dari kata Batik Quality A (dibaca: Kualitas A) untuk desain, pelayanan dan fasilitasnya.

Selain itu, nuansa homie yang tak terlupakan menjadi pengalaman tersendiri bagi para pelancong setiap kali menginap jaringan BATIQA Hotels. Dibawah naungan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), BATIQA Hotels tersebar di delapan kota besar di Indonesia antara lain, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Karawang, Jababeka, Cirebon, Surabaya dan Jayapura.

Head of Sales & Marketing BATIQA Hotel Manajemen (BHM), Maria Lindawati menjelaskan, “ saat ini jumlah kamar mencapai 933 tersebar di delapan BATIQA Hotels. Dalam lima tahun kedepan pada 2027, kami targetkan menjadi 5.000 kamar atau sekitar 40-an hotel di seluruh Indonesia.” paparnya.

Membidik segmen pebisnis sebesar 75 persen dibanding dengan segmen leisure yang hanya 25 persen. BATIQA Hotels memiliki keunggulan dekat dengan bandara dan stasiun kereta api, yaitu misalnya BATIQA di Pekanbaru, Palembang, Lampung, Cirebon dan Surabaya. Keunikan BATIQA Hotel Surabaya bahkan menjadi co-working space bagi perusahaan start up di Jawa Timur. Sedangkan BATIQA Hotel & Apartments Karawang, terkoneksi dengan apartemen telah menjadi tempat tinggal ekspatriat Jepang, Korea dan China, yang lama tinggalnya lebih dari dari lima tahun.

Selain itu BATIQA Hotel & Apartments Karawang di kawasan industri Suryacipta, menawarkan paket wisata industri dan edukasi ke sentra pengolahan limbah di pabrik sekitar. Tentu saja paket wisata ini tidak dimiliki oleh hotel bintang tiga lainnya. Tak kalah menarik yaitu BATIQA Hotel Jayapura, dengan mengedepankan budaya lokal setempat, para pemimpin daerah memilih untuk tinggal di hotel ini pada saat PON XX tahun lalu. Pertimbangannya adalah kenyamanan, ketersediaan menu makanan lokal, keamanan, jaringan internet, ruang meeting, fasilitas dan lainnya

Maria melanjutkan, pertengahan 2022, kami akan going digital dengan meluncurkan Aplikasi Mobile bagi tamu-tamu loyal BATIQA Hotels untuk memudahkan transaksi di seluruh jaringan BATIQA Hotels, dan loyalty program. Program loyalty akan memberikan banyak keuntungan bagi member setia kami,” jelasnya. Sebelumnya BATIQA Hotels telah mengembangkan reservasi berbasis web yaitu www.batiqa.com dengan harga kompetitif dibanding dengan operator travel online lainnya

Dalam menyambut new normal paska pandemi Covid 19, BATIQA Hotels telah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat seperti verifikasi aplikasi Peduli Lindungi, check suhu tubuh para tamu dan karyawan sebelum memasuki area hotel, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengisi self assessment, dan melakukan sanitasi setiap waktu. Setiap unit BATIQA Hotels telah memenuhi sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) yang dilakukan oleh Sucofindo dan disyahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (*)