Pertamina Dukung Jumpa Penggemar dengan Para Pembalap VR46

INFO NASIONAL - PT Pertamina (Persero) dan InJourney mendukung penuh kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah acara Meet & Greet dan parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia - MotoGP™ 2024.

Indonesia mendapat kehormatan sebagai satu-satunya negara yang menjadi tuan rumah acara Meet & Greet dan parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Dihadiri oleh Pembalap MotoGP dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, acara ini dimulai dengan parade dari The Meru Sanur, kemudian berlanjut hingga ke Mari Beach Club Canggu, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia - MotoGP™ 2024 menjadi momen bersejarah dengan kedatangan bintang-bintang balap MotoGP™.

“Kesuksesan acara Meet & Greet dan Parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia hari ini, merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam penyelenggaraan event Indonesian GP 2024," ujar Nicke.

Menurutnya, acara ini tidak hanya memperkuat komitmen Pertamina terhadap pengembangan olahraga otomotif di Indonesia, tetapi juga sebagai platform untuk menginspirasi generasi muda dalam mengejar prestasi di bidang balap.

Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria menyampaikan, Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia - MotoGP™ 2024 menjadi momen bersejarah dan menjadi bukti kepercayaan dunia internasional untuk penyelenggaraan sport tourism di Indonesia, khususnya Mandalika.

“Untuk itu, kami berterima kasih atas kolaborasi antara stakeholders yang telah dibangun selama ini sehingga penyelenggaraan event ini akan menjadi lebih baik dan lebih sukses ke depannya,” kata Dony.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Warokka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pertamina dan seluruh stakeholder yang mendukung kesuksesan acara Meet & Greet dan Parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia.

"Acara ini menjadi momentum bersejarah bagi penggemar dan komunitas balap di Indonesia serta menandai langkah awal yang kuat menuju penyelenggaraan Indonesian GP yang penuh prestasi," ujarnya.

Meet & Greet dan Parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 memberikan kesempatan langka bagi penggemar untuk berinteraksi langsung dengan idolanya.

Harapannya, acara ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Pertamina Mandalika International Circuit, kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, NTB, pada 27-29 September 2024. (*)