Universitas Tarumanagara Sabet Empat Kategori Top Universitas Kelas Dunia Versi THE

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Tarumanagara (Untar) menjadi salah satu kampus swasta yang masuk top universitas dunia versi Times Higher Education (THE). Berdasarkan hasil pemeringkatan pada Rabu, 10 Juli 2024, Untar masuk pada empat kategori.

Empat kategori itu adalah Top Universities for Sustainable Industrialisation and Tech, Top Universities Fostering Global Partnerships, Top Universities Promoting Societal Peace and Justice, dan Top Universities for Promoting Quality Education.

Rektor Untar Agustinus Purna Irawan mengatakan pencapaian tersebut berkat usaha para dosen, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan. Pencapaian itu merupakan momen pertama kalinya bagi Untar.

Tahun 2019, Untar ikut pemeringkatan internasional. Dua tahun berikutnya, Untar memulai dengan rating dan ranking QS. Agustinus mengatakan akan terus berupaya menjamin mutu internal dan menghasilkan berbagai capaian kinerja bermutu.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi semua pemangku kepentingan dan semoga ke depan Untar dapat memperoleh hasil pemeringkatan yang makin baik," ujar Agustinus melalui keterangan tertulis pada Rabu.

Sebagai informasi, THE merupakan sebuah lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia yang menilai 1.948 universitas dari 115 negara. Universitas dalam daftar itu tercatat atas kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

THE memiliki standar atau 17 poin SDGs tahun 2024 sebagai penilaian. Sementara Untar sendiri meraih empat SDGs dari 17, yaitu Quality Education (poin 4), Industry, Innovation and Infrastructure (poin 9), Peace, Justice and Strong Institutions (poin 16), dan Partnership for the Goals (poin 17).

Pada poin 9, Untar menempati posisi ke 400-600 besar. "Hal tersebut menunjukkan komitmen Untar untuk mengatasi tantangan yang paling mendesak di dunia, seperti kelestarian lingkungan, inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kemitraan," ujar Hubungan Masyarakat Untar, Jessica Stefanus.

Selain masuk peringkat THE, Untar menempati peringkat 63 sebagai kampus terbaik di Indonesia versi EduRank. Untar juga menempati posisi 5 sebagai kampus terbaik di Jakarta. Tahun 2023, Untar masuk sebagai tiga besar universitas swasta terbaik dari The Applied HE Private University Ranking: ASEAN+.

Sementara itu, posisi pertama kampus terbaik di Jakarta pada 2024 versi Edurank ditempati oleh BINUS University. Selanjutnya, diikuti oleh Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, Unika Atma Jaya, dan Universitas Tarumanagara.

