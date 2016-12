Apa Saja Improvement Terbaru Toyota Camry?

Jum'at, 23 Desember 2016 | 19:38 WIB







Meski sebagai penguasa pasar, Toyota terus melakukan improvement pada produk Toyota Camry.

INFO NASIONAL - Sebuah ungkapan menyatakan “Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpa.” Itu pun berlaku dalam dunia industri otomotif. Jangan terlena dengan posisi pemimpin pasar. Harus terus melangkah dalam memperkokoh pondasi untuk semakin tumbuh menjulang.

Inovasi dan pengembangan menjadi akar dalam memperkokoh kualitas sebuah produk. Dengan inovasi tiada henti dan selalu bergerak maju, PT Toyota-Astra Motor (TAM) sebagai distributor Toyota Camry di Indonesia, senantiasa berkomitmen meningkatkan nilai tambah mobil Toyota untuk pelanggan. Sejalan dengan semangat Toyota Let’s Go Beyond, TAM menghadirkan varian New Camry di segmen sedan medium dengan sentuhan inovasi.

TAM semakin concern terhadap safety pelanggan setianya dengan sentuhan baru lewat penyempurnaan fitur keselamatan dalam semua varian New Camry. Dengan beragam sentuhan pada fitur safety ini, menyiratkan Camry tampil semakin prestisius dan menghadirkan peace of mind bagi pemakai setianya. Vice President Director PT TAM Henry Tanoto menyatakan, dalam semangat Let’s Go Beyond, Toyota selalu berupaya meningkatkan value setiap produknya, termasuk Toyota New Camry.

New Camry mengalami sejumlah improvement pada eksterior dan interior yang difokuskan pada penambahan fitur-fitur baru berteknologi canggih untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara. Sebagai implementasinya, semua line up New Camry dilengkapi dengan 7 airbag (driver, passenger, driver knee, side airbag, dan curtain airbag).

Selain itu, pada varian terbaru ini dilengkapi dengan Vehicle Stability Control (VSC) untuk membantu kestabilan kontrol mobil. Kemudian, fitur High Assist Control (HAC) makin mempermudah ketika menghadapi kemacetan di jalanan menanjak. Lalu, Emergency Brake Signal yang sebelumnya hanya untuk tipe V dan Hybrid, kini ditemukan di setiap varian.

Fitur-fitur inovatif ini saling berkombinasi memberikan ketenangan berkendara. “Sesuai dengan fokus concern Toyota pada keselamatan konsumen dan keluarga, improvement New Camry berpusat pada unsur keselamatan,” ucap Henry.

New Camry hadir dalam 3 line up. Tipe 2.5L V AT mengombinasikan desain elegan dengan fitur yang lengkap. Tipe 2.5L G AT mewakili prestise. Kemudian, tipe 2.5L Hybrid AT berkonsep aggressive-advanced. Adapun Toyota Camry Hybrid hadir pertama kali di Indonesia pada 2012 dan langsung menyandang predikat sebagai sedan paling advanced di segmennya. Mobil ini menjadi satu-satunya sedan hybrid terlaris di Indonesia dalam 2 tahun dengan penjualan mencapai 1.000 unit.

Sedikit menilik sejarah, Toyota Camry dipasarkan di Indonesia pada 1998 dan langsung meraih simpati positif masyarakat Indonesia. Besarnya minat pada Toyota Camry terindikasi dari data penjualan yang menunjukkan peningkatan dan tercatat sebagai market leader di segmen sedan medium. Rata-rata pencapaian pasarnya selama 10 tahun terakhir berkisar pada angka 55 persen lebih.

Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan total penjualan whole sales di segmen sedan medium pada Januari-Agustus 2016 sebanyak 1.341 unit. Dari lima brand yang bersaing di segmen ini, Toyota Camry berhasil mendominasi pasar dengan angka penjualan 956 unit. Pencapaian ini menunjukkan penetrasi 71 persen market share di segmennya. (*)