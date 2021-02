Sambut Ramadan dan Lebaran, Indosat Ooredoo Perkuat Jaringan

INFO NASIONAL - Indosat Ooredoo menyatakan kesiapan jaringannya dalam melayani kebutuhan komunikasi pelanggan selama masa Ramadan dan Lebaran 2017, baik untuk data, telepon, maupun SMS. Selain meningkatkan kapasitas jaringan, Indosat Ooredoo melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi secara nasional melalui Indosat Ooredoo Network Operation Center (i-NOC) yang beroperasi 24 jam dalam 7 hari. Mendekati hari-H Lebaran, Indosat Ooredoo akan mengaktifkan Command Center yang melakukan pemantauan kualitas jaringan secara lebih intensif untuk menjaga kenyamanan pelanggan berkomunikasi dengan sanak keluarga.

Group Head Network Operations Umar Hadi mengungkapkan Ramadan dan Lebaran merupakan momen yang selalu ditunggu masyarakat Indonesia, yang pada saat itu kebutuhan berkomunikasi menjadi lebih tinggi daripada biasanya. “Karena itu, kami telah menyiapkan jaringan kami untuk menghadapi potensi lonjakan traffic telekomunikasi tersebut. Peningkatan kapasitas untuk data, telepon, dan SMS serta pemantauan kualitas jaringan yang intensif melalui i-NOC kami lakukan agar pelanggan dan masyarakat mendapatkan pengalaman terbaik dalam berkomunikasi, sehingga dapat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga secara nyaman dan lancar,” ujar Umar.

Indosat Ooredoo memprediksi kenaikan traffic telekomunikasi selama Ramadan dan Lebaran 2017 untuk layanan data akan meningkat 69 persen dibanding traffic reguler harian seiring dengan meningkatnya tren penggunaan media sosial. Layanan telepon diprediksi meningkat 8 persen dibanding puncak traffic saat Lebaran tahun lalu. Sementara itu, traffic SMS diprediksi turun 4 persen dari penggunaan reguler harian.

Menghadapi masa-masa peningkatan traffic telekomunikasi selama Ramadan dan Lebaran 2017, kapasitas jaringan Indosat Ooredoo telah ditingkatkan antara lain 7.344 terabyte per hari untuk kapasitas data, traffic suara menjadi 37,5 juta erlang per hari, dan untuk SMS kapasitas ditingkatkan menjadi 1,9 miliar SMS per hari. Peningkatan kapasitas ini disiapkan untuk 85,7 juta pelanggan Indosat Ooredoo yang didukung dengan total 56.483 BTS secara nasional.

Indosat Ooredoo juga melakukan uji kesiapan jaringan, baik secara mandiri maupun bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, di sepanjang jalur dan kota tujuan mudik untuk memastikan kondisi jaringan siap terhadap potensi lonjakan traffic. “Kami juga melakukan upgrade jaringan dan penambahan kapasitas di area-area yang menjadi tujuan wisata dan mudik saat libur Lebaran,” kata Umar.

Selain memastikan kesiapan kapasitas jaringan, Indosat Ooredoo memastikan jaringan selama Ramadan dan mudik Lebaran dalam performa prima yang dipantau dan dikendalikan dari Indosat Ooredoo Network Operation Center (i-NOC) sebagai Command Center. Command Center akan beroperasi beberapa hari sebelum dan sesudah masa mudik Lebaran untuk mengidentifikasi secara proaktif melalui tim Performance Monitoring, bahkan sebelum sebuah gangguan berimbas kepada pelanggan. Juga secara reaktif melalui tim Customer Service sehingga bila ada kendala, dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Fasilitas lain yang akan dioptimalkan adalah Indosat Ooredoo Service Operation Center (ISOC) untuk memantau kualitas layanan aplikasi yang biasa digunakan pelanggan, seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Spotify, dan Iflix. Melalui fasilitas ini, Indosat Ooredoo akan memastikan bukan hanya kestabilan jaringan, melainkan juga kualitas masing-masing aplikasi berada dalam kondisi yang baik untuk mendukung aktivitas mudik dan liburan pelanggan.(*)