Jokowi Top 10 Person of the Year versi Indonesia Indicator  

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan yang bergerak di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis, Indonesia Indicator, membuat kategori Top 10 Person of The Year. Kategori ini ada dua jenis, yaitu Top 10 Person of The Year dalam negeri dan internasional. Perusahaan ini mengacu pada 13 juta pemberitaan 2.344 media online yang dihimpun mulai 1 Januari 2016 hingga 5 Desember 2016.

Sepuluh nama yang masuk kategori Top 10 Person of The Year dalam negeri ini, antara lain Presiden Joko Widodo; Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama; Wakil Presiden Jusuf Kalla; Kapolri Jenderal Tito Karnavian; Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat; calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno; dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Presiden Joko Widodo berada di urutan pertama sebagai Top 10 Person of The Year. Ia mengantongi angka 370.779 untuk pemberitaan selama 2016.

Di posisi kedua, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Wakil Gubernur yang mendampingi Jokowi ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta ini mendapat porsi pemberitaan 257.113 kali.

Selanjutnya, posisi tiga Top 10 Person of the Year ditempati Jusuf Kalla. Wakil Presiden mendapatkan porsi pemberitaan 78.492 kali.

Di posisi keempat, Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Mantan Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini, mendapatkan jumlah pemberitaan di tahun ini sebanyak 56.486 kali. Di posisi kelima ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan jumlah pemberitaan 44.453 kali.

Dari data yang dirilis oleh Indonesia Indicator muncul pula nama Sandiaga Uno dan Gatot Nurmantyo. Sandiaga berada di urutan ketujuh Top 10 Person of The Year dengan jumlah pemberitaan 35.507 kali. Adapun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menempati posisi terakhir dalam peringkat kategori ini. Dia mendapatkan jumlah pemberitaan 31.165 kali sepanjang 2016.

Kategori Top 10 Person of the Year ini didasari pada 13,970,408 berita dari 2.344 media online Indonesia dan media internasional berbahasa Inggris. Kemudian data dianalisis secara real time dengan menggunakan sistem Intelligence Media Management (IMM) yang berbasis Artificial Intelligence. Hasil analisis data tersebut mewakili data spontan dari seluruh media. Tiga nama lain yang masuk kategori ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

