Janji Kun Wardana Atasi Penurunan Kelas Ekonomi Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta -- Calon wakil gubernur Jakarta Kun Wardana memaparkan tiga upaya untuk mengatasi penurunan kelas ekonomi bagi penduduk Jakarta. Ketiga upaya tersebut bertujuan agar warga Jakarta mampu dan berkembang untuk memenuhi kehidupan yang layak. "Hal pertama adalah bagaimana cara agar mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak, ya,” ujar Kun saat menjawab pertanyaan panelis dengan sub tema ketimpangan sosial dalam debat kedua di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Sebagai solusi pertama, Kun menyampaikan janjinya untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi semua warga Jakarta. Dia juga ingin mengatur upah minimum provinsi atau UMP warga Jakarta yang disesuaikan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Alasan untuk mengatur UMP Jakarta, menurut dia, karena hal yang dikhawatirkan adalah meningkatnya harga bahan pokok membuat warga tidak bisa hidup dengan layak

Berdasarkan survei yang dilakukan Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) pada 2023, Jakarta memiliki 26,1 persen kelas menengah dan 52,1 persen menuju kelas menengah. Diketahui penyebab turunnya kelas ekonomi tersebut dikarenakan terhimpit daya beli yang menurun.

Kun Wardana yang berpasangan dengan Dharma Pongrekun dalam perhelatan pemilihan gubernur atau pilgub Jakarta juga berkeinginan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa produktif dan berkembang. Dia menawarkan program bernama Akademi Independen yang nantinya akan memberikan dukungan pelatihan secara gratis. “Kalau kita melihat ibu-ibu atau emak-emak, ya, ini juga bisa sangat produktif. Kita ingin memberikan perhatian, baik secara online maupun offline,” ujarnya.

Dalam pelatihan tersebut, kata Kun, memungkinkan para pelaku UMKM untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Menurut dia, hal ini membuka peluang bagi mereka untuk bisa kreatif dan mendapatkan penghasilan yang layak di DKI Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyelenggarakan debat kedua bagi tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno. Debat dilaksanakan pada Ahad 27 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB, di Beach City International Stadium, Jakarta Utara.

Terdapat mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaan debat kedua ini. Sebanyak tujuh perwakilan kelompok masyarakat digaet untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada panelis untuk kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan.

Masih dari gelaran debat, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut itu juga berjanji mencabut aturan batas usia kerja dari persyaratan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. “Ini memungkinkan agar semua bisa bekerja,” ujar Kun. Jawaban tersebut sebagai respons yang akan dilakukannya untuk mensejahterakan warga Jakarta di tengah tren penurunan kelas ekonomi mengacu pada hasil survei INDEF pada 2023.

Selain mencabut batas usia kerja, Kun juga membeberkan janji lain untuk memastikan kesejahteraan warga dan meningkatkan daya beli. Di hadapan lawannya, Kun mengatakan ia ingin membangun sistem bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga nantinya mereka dapat memperoleh pendapatan optimal.

