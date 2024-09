Menparekraf Sandiaga Uno Berikan Testimoni Positif di 'Mice to Meet You 2024'

Iklan

INFO NASIONAL - Acara tahunan 'Mice to Meet You 2024' yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berlangsung dengan sukses di Black Stone Yacht Club Bali, sebuah restoran mewah di bawah naungan Black Stone Indonesia Group yang dimiliki oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Acara ini menjadi ajang penghargaan bagi para pemangku kepentingan di industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia serta wadah untuk mendiskusikan pengembangan berkelanjutan di sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, hadir secara langsung untuk membuka acara dan memberikan sambutan. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan testimoni positif mengenai Black Stone Yacht Club Bali. Ia mengapresiasi fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh restoran tersebut, yang dianggap sangat cocok untuk menyelenggarakan acara-acara prestisius dan berkelas.

“Saya sangat terkesan dengan suasana dan kualitas layanan di Black Stone Yacht Club. Tempat ini tidak hanya menawarkan fasilitas yang luar biasa, tetapi juga mencerminkan standar tinggi yang kami harapkan untuk destinasi MICE di Indonesia. Ini adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dan layanan premium dapat berpadu untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan,” ujar Sandiaga Uno dalam sambutannya pada acara Mice to Meet You 2024 di Black Stone Yacht Club Marina Bali, Senin, 2 September 2024 lalu.

Sandiaga Uno juga menegaskan bahwa industri MICE telah menjadi salah satu pilar utama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah berbagai acara internasional bergengsi, seperti KTT G20, Keketuaan ASEAN, World Water Forum 2024, World Conference on Creative Economy (WCCE), hingga High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2, menunjukkan kekuatan Indonesia dalam sektor ini.

Indonesia kini menempati posisi ke-4 di kawasan Asia Tenggara untuk industri MICE, dengan Bali sebagai salah satu destinasi utama. Bali bahkan masuk dalam daftar top 3 negara tujuan perjalanan insentif di Asia Pasifik.

“Acara Mice to Meet You 2024 ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam mengembangkan industri MICE di Bali. Dengan dukungan penuh dari Black Stone Yacht Club dan komitmen Kemenparekraf, saya berharap Bali akan terus tumbuh sebagai destinasi MICE unggulan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar,” kata Sandiaga Uno.(*)