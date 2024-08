UMKM Untung 463 Juta Rupiah dari Digiland 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kemajuan UMKM tanah air, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) pada acara puncak Digiland 2024 yang telah sukses diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Juli di Tennis Indoor Senayan turut menghadirkan pasar rakyat dan bazaar UMKM yang diikuti oleh 34 tenant UMKM dengan nilai transaksi mencapai 463 juta rupiah.

VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko, memaparkan bahwa selain berbagai acara seperti Digiland Conference, Digiland Run, dan Music Festival yang berlangsung pada tanggal 27 dan 28 Juli 2024, sebagai wujud nyata Telkom dalam memberdayakan dan mendorong kemajuan UMKM, Telkom turut menghadirkan pasar rakyat dan bazaar UMKM pada Digiland 2024. “Antusiasme pengunjung Digiland 2024 pada pasar rakyat dan bazaar UMKM menunjukkan hasil yang baik dengan total nilai transaksi mencapai 463 juta rupiah dan diikuti sekitar 34 tenant, saya berharap masyarakat dapat terus meningkatkan transaksi kepada UMKM dan dari sisi UMKM juga dapat terus senantiasa meningkatkan kualitas produknya,” ujar Andri, Selasa, 13 Agustus 2024.

Lebih lanjut Andri juga turut menyampaikan kegiatan pasar rakyat dan bazaar UMKM merupakan bentuk kontribusi Telkom untuk merangkul berbagai UMKM yang terdapat di Indonesia, “Telkom senantiasa berupaya untuk menyediakan wadah bagi para UMKM untuk menggapai empat aspek, yaitu Go Modern, Go Global, Go Online, dan Go Digital yang sejalan dengan core values perusahaan. Sebagai bentuk kontribusi kami dalam kemajuan dan pertumbuhan UMKM, kami memberikan ruang bagi UMKM untuk dapat menampilkan dan memamerkan produk-produk unggulannya pada pasar rakyat dan bazaar UMKM di Digiland 2024,” tambah Andri.

Beragam jenis kuliner yang turut memeriahkan pasar rakyat dan bazaar UMKM di Digiland 2024, mulai dari makanan khas Indonesia, hingga berbagai minuman dan dessert. Selain mengajak UMKM untuk turut berpartisipasi pada Digiland 2024, Telkom juga turut mengajak berbagai pihak lain untuk terlibat dalam menyukseskan acara Digiland 2024, seperti Official Partner (Mitratel, Telkomsat, Telin, Telkomsel, Indibiz, Nuon, Finnet, Telkom Metra, dan Telkom Akses), Official Apparel Partner (Brooks), Official Fruit Partner (Sunpride), Official Mineral Water Partner (Crystalin), Official Isotonic Water (Isoplus), Official Sports Nutrition (V-Soy, Segari, EJ Sport, Fitbreak, Herbalife), Official Insurance (Bri Life), Official Recovery Sponsor (Salonpas, WM Center), Official Sponsor (Amaterasun, Nutrisari, Sunkist, Batugin, Lemonilo, Porto X, Lintas Teknologi Indonesia, Media Telekomunikasi Mandiri, Sisindokom, BSI Maslahat, Huawei, Pertamina, BRIMO, BNI, Ericsson), Official Documentation Partner (Fotoyu), Official Hotel Partner (Fairmont Jakarta), Official Media Partner (Uzone.id, Katadata, Detikpop, Detikinet, GoFit, IDN Times, Bisnis Indonesia, Bisnis Muda, Bisnis.com, Hypeabis.id, Kumparan).

Kegiatan pasar rakyat dan bazaar UMKM pada Digiland 2024 merupakan bentuk komitmen Telkom untuk senantiasa memberikan dukungan terhadap kemajuan UMKM di Indonesia. Diharapkan ke depannya, Telkom dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.(*)