Jusuf Hamka Mundur dari Golkar, Ahmad Doli: Itu Hak Beliau

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tak mau ambil pusing soal anggotanya yang akan mundur dari kepengurusan Partai Golkar maupun kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Menurut dia, itu hak masing-masing calon.

Salah satu anggota yang memutuskan mundur sebagai calon kepala daerah yang diusung Golkar adalah Jusuf Hamka alias Babah Alun. Rentang waktu keputusan itu tak jauh setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai ketua umum.

Baca juga: Agung Laksono dan Nurdin Halid Buka Suara soal Plt Ketum Golkar

"Ya itu hak punya beliau, kan belum ditetapkan juga secara resmi bahwa Pak Jusuf sebagai calon wakil gubernur, baik di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta," ucap Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Doli sendiri berharap keputusan mundurnya Airlangga tak mempengaruhi kerja atau kegiatan politik di partai menjelang Pilkada. Ia memastikan hasil rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur yang telah diputuskan golkar dalam kontestasi pilkada tak berubah.

Ia berharap calon yang diusung Golkar dapat memahami keputusan Airlangga. "Saya yakin teman-teman DPP dan DPD Provinsi Kabupaten/Kota merespons secara positif dan konstruktif, dalam konteks tetap menjaga keutuhan dan solidaritas Partai Golkar terutama menghadapi Pilkada," kata Doli.

Sementara itu, Jusuf Hamka menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Golkar dan kontestasi Pilkada usai Airlangga mundur jadi ketua umum Golkar. Ia berujar langkah itu merupakan bentuk solidaritas dia kepada Airlangga.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"When my bestfriend is hurt, I hurt. When my bestfriend is sad, I would be sad (Ketika sahabat saya terluka, saya juga terluka. Ketika sahabat saya bersedih, saya juga akan merasakannya)," ujarnya kepada Tempo pada Ahad malam, 11 Agustus 2024.

Hamka menegaskan bahwa dirinya akan melayangkan surat pengunduran diri secara resmi pada Senin, 12 Agustus ini. Dia berencana menemui Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus pada pukul 10.00.

Pilihan Editor: Peta Politik Pilkada 2024 Pasca-Mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar

Savero Aristia Wienanto ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.