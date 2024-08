Dasco Gerindra Klaim KIM Sudah Sepakat Cawagub Jawa Barat Diserahkan ke Golkar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah sepakat menyerahkan pemilihan calon wakil gubernur untuk Pilkada Jawa Barat 2024 kepada Partai Golkar. Dasco menyatakan calon wakil gubernur tersebut nantinya akan mendampingi eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang menjadi calon gubernur.

“Untuk Jawa Barat diserahkan ke Golkar, sudah disepakati oleh KIM,” kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024. Dia mengatakan partai-partai KIM, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, juga mengikuti pembicaraan mengenai sikap tersebut.

Baca juga: Dasco Gerindra Sebut KIM Masih Komunikasi dengan Partai Luar Koalisi untuk Pilkada Jakarta

Dasco mengaku mendukung wacana agar Partai Golkar, yang juga tergabung dalam KIM, bisa menentukan calon wakil gubernur pendamping Dedi Mulyadi di Jawa Barat. “Nanti tentunya terserah Partai Golkar apakah nanti akan memajukan kader yang mana dan kita masih menunggu sebelum kemudian kita umumkan ke publik,” ucap Dasco.

Meski begitu, Dasco berujar saat ini belum ada nama-nama yang ditentukan menjadi calon wakil gubernur pendamping Dedi Mulyadi. “Untuk nama wakilnya belum,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan KIM masih butuh waktu untuk menentukan pasangan calon di Pilgub Jawa Barat 2024. Meski begitu, Muzani berujar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari KIM untuk Pilkada Jawa Barat akan segera diumumkan.

Muzani menyatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan partai-partai KIM masih mendiskusikan sosok yang akan mereka usung di Jawa Barat. “Pak Prabowo dan partai-partai koalisi yang bergabung masih perlu sedikit waktu untuk mengerucutkan pada pilihan politik yang sama,” kata Muzani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2024.

Muzani berujar saat ini KIM kemungkinan besar akan mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur. Namun, sosok calon wakil gubernur pendamping Dedi masih terus dibicarakan. “Kita perlu sedikit waktu untuk mengerucutkan tentang pilihan-pilihan politik untuk di Jawa Barat,” ujar dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Diketahui, Dedi Mulyadi adalah kader Partai Gerindra. Dia sebelumnya telah menerima dukungan dari Gerindra dan Golkar untuk maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat.

Golkar sebenarnya punya kader potensial untuk maju di Pilkada Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, Eks Gubernur Jawa Barat itu berdasarkan survei menempati elektabilitas tertinggi di antara nama lainnya termasuk Dedi Mulyadi.

Namun Koalisi Indonesia Maju dikabarkan telah sepakat bakal mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui kabar tersebut. "On the way Jakarta," kata dia beberapa waktu lalu.

Adapun elektabilitas Ridwan Kamil masih kalah dari Anies Baswedan yang juga bakal maju di Pilkada Jakarta.

Pilihan Editor: Dasco Gerindra Sebut KIM Masih Komunikasi dengan Partai Luar Koalisi untuk Pilkada Jakarta